Враг хотел совершить прорыв, но даже метр земли не забрал — Жорин о Боровой

Заместитель командира 3-й штурмовой бригады ВСУ Максим Жорин рассказал об актуальной ситуации в поселке Боровая на Харьковщине, где враг хотел «осуществить новое наступление».

«Враг действительно планировал совершить здесь прорыв и продвинуться вперед, однако даже 1 метр земли забрать не смог. Пока в полосе ответственности 3-й штурмовой ситуация контролируемая», — написал Жорин.

По его словам, планы РФ разрушили за счет создания «огневых мешков», в которых оккупантов затягивали и уничтожали – в основном с помощью БпЛА и пехоты.

«Сейчас враг продолжает попытки проводить здесь локальные штурмовые действия, но основной его потенциал в полосе ответственности нашей бригады пока сбит», — заявил Жорин.

Напомним, проект Deep State сообщил, что враг нарастил «ударный кулак» для наступления на поселок Боровая на Харьковщине. По данным аналитиков, на участке от Райгородки до Нововодяного армия РФ нарастила до 10 тысяч солдат и около 450 единиц вооружения и военной техники, из которых 200 артсистем.

В 3-й ОШБр проинформировали, что полоса фронта, где с Луганщиной граничит Харьковщина, сегодня является одним из самых интенсивных участков наступления россиян. Ближайшая задача оккупантов — выход к селу Чернещина и поселку Першотравневое, с последующим захватом поселка Боровая.

Военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец заявил, что на Лиманском направлении противник преобладает, пытается прорваться к Боровой, и возрастает опасность того, что он выйдет к реке Оскол.