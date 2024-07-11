Враг хотел совершить прорыв, но даже метр земли не забрал — Жорин о Боровой
Заместитель командира 3-й штурмовой бригады ВСУ Максим Жорин рассказал об актуальной ситуации в поселке Боровая на Харьковщине, где враг хотел «осуществить новое наступление».
«Враг действительно планировал совершить здесь прорыв и продвинуться вперед, однако даже 1 метр земли забрать не смог. Пока в полосе ответственности 3-й штурмовой ситуация контролируемая», — написал Жорин.
По его словам, планы РФ разрушили за счет создания «огневых мешков», в которых оккупантов затягивали и уничтожали – в основном с помощью БпЛА и пехоты.
«Сейчас враг продолжает попытки проводить здесь локальные штурмовые действия, но основной его потенциал в полосе ответственности нашей бригады пока сбит», — заявил Жорин.
Напомним, проект Deep State сообщил, что враг нарастил «ударный кулак» для наступления на поселок Боровая на Харьковщине. По данным аналитиков, на участке от Райгородки до Нововодяного армия РФ нарастила до 10 тысяч солдат и около 450 единиц вооружения и военной техники, из которых 200 артсистем.
В 3-й ОШБр проинформировали, что полоса фронта, где с Луганщиной граничит Харьковщина, сегодня является одним из самых интенсивных участков наступления россиян. Ближайшая задача оккупантов — выход к селу Чернещина и поселку Першотравневое, с последующим захватом поселка Боровая.
Военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец заявил, что на Лиманском направлении противник преобладает, пытается прорваться к Боровой, и возрастает опасность того, что он выйдет к реке Оскол.
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: Борова, Боровая, жорин, земля, оккупанты, окупанти, прорыв, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Враг хотел совершить прорыв, но даже метр земли не забрал — Жорин о Боровой»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 11 июля 2024 в 13:12;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Заместитель командира 3-й штурмовой бригады ВСУ Максим Жорин рассказал об актуальной ситуации в поселке Боровая на Харьковщине, где враг хотел «осуществить новое наступление».".