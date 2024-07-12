Жорин — о боях в районе Боровой: разбитая дивизия РФ и штурмовые мотоциклисты

В районе Боровой на Харьковщине противник пытался наступать силами дивизии, она разбита и потеряла свой потенциал, рассказал в эфире нацмарафона заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин.

«Пару месяцев назад мы оказались вновь на одном из основных направлений усилий врага. И, откровенно говоря, это не очень простые пару месяцев были. Тяжелые бои все это время в районе Боровой. Враг в полосе нашей бригады пытался наступать силами дивизии. На данный момент можно констатировать, что дивизия эта разбита. Свой потенциал и наступательные силы в основном она потеряла. Среди личного состава. Никакого успеха в зоне ответственности 3-й штурмовой бригады они не получили. Почти дивизию они положили, но ни одного метра они не получили», — подчеркнул Жорин.

Он рассказал, что сейчас в полосе ответственности 3-й ОШБр боев стало меньше, штурмовые действия оккупантов уже не такие интенсивные и происходят в основном без привлечения техники.

«Техника привлекается в основном только для подвоза, оснащения, подбрасывания к ближайшим точкам спешивания штурмовой пехоты. Штурмовые действия и маневры враг пытается осуществлять исключительно за счет пехоты, которая со всех сторон пытается бежать к нашим окопам. Были забавные случаи, когда сюда перебросили штурмовых мотоциклистов, но они очень быстро закончились. И опросить мы их не успели, потому что ни один из них до наших позиций не доехал живым», — сказал Жорин.

Защитники, продолжил он, пытаются уничтожать захватчиков с помощью беспилотных роботизированных комплексов.

«Враг пытается перенести свои усилия на полосы ответственности соседних бригад, надеясь, что там у него будет больше успеха. На вечер у них заканчивается полностью батальон, через два дня его пополняют и возвращают обратно. Им просто привозят количественно мясо, соответствующее батальону, и его сразу отправляют вперед», — отметил Жорин.

Напомним, проект Deep State 18 июня сообщил, что враг нарастил «ударный кулак» для наступления на поселок Боровая на Харьковщине. По данным аналитиков, на участке от Райгородки до Нововодяного армия РФ нарастила до 10 тысяч солдат и около 450 единиц вооружения и военной техники, из которых 200 артсистем. В 3-й ОШБр тогда же информировали, что полоса фронта, где с Луганщиной граничит Харьковщина, являлась одним из самых интенсивных участков наступления россиян. Ближайшей задачей оккупантов был выход к селу Чернещина и поселку Першотравневое, с последующим захватом поселка Боровая.