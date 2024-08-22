Ворог бореться за кожен метр, але СОУ потроху просуваються – захисник Липців

Українські захисники на Липцівському напрямку на півночі Харківщини потроху просуваються, але ціною важких боїв, розповів в етері нацмарафону офіцер 2-го окремого загону ЦСП НГУ «Омега» із позивним «Чиж», який воює на передовій.

«Вони планували у перші три дні зайти в Липці й зайняти цю висоту. Вони до них не дійшли, тому не можуть активно використовувати тепер важку техніку і малими групами намагаються наступати. Їм, звичайно, значно важче, а ми, мабуть, у більш вигідному положенні зараз. Бої дуже важкі зараз йдуть. Ми постійно наступаємо, але ворог бореться за кожен метр, не хоче віддавати, контратакує. Потроху невеличкими кроками просуваємось, але у важких боях», — зазначив „Чиж“.

Він констатував, що у перші дні ворожого наступу на північ Харківщини російських військових було більше, вони пересувалися великими групами на важкій техніці. Наразі, за словами захисника, інтенсивність атак супротивника значно знизилася. Окупантів ставало дедалі менше ще до початку операції Сил оборони у Курській області, говорить «Чиж». І пов’язує це з роботою українських захисників.

«Зараз вони пересуваються на гольф-карах, на мотоциклах невеличкими групами й майже не використовують важку техніку… На мотоциклах військові тільки перевозять вантажі. І їх не жаліють. Вони їх садять на мотоцикли, щоб вони швидко довезли вантаж. І на мотоциклі в нього більше шансів доїхати. Чекаємо, що вони на коней пересядуть, бо в них все гірше і гірше ситуація, що ми бачимо», – розповів захисник.

Основною зброєю противника залишається піхота, продовжив “Чиж”. А ось кількість авіаударів також значно зменшилась. Якщо до атак на російські військові аеродроми захисники чули у Липцях до двадцяти КАБів на день, то зараз одна авіабомба прилітає раз на три дні чи навіть на тиждень.

«Якщо це взагалі КАБ, то може якась ракета летіти. Не дуже зрозуміло. Але значно знизилась інтенсивність обстрілів КАБами», – додав “Чиж”.