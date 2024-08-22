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Війська РФ досі заблоковані на Агрегатному заводі у Вовчанську – ISW

Суспільство 07:17   22.08.2024
Вікторія Яковенко
Війська РФ досі заблоковані на Агрегатному заводі у Вовчанську – ISW Карта: ISW

Станом на 21 серпня підтверджених змін лінії фронту на півночі Харківщини не було, повідомив Інститут вивчення війни (ISW).

«Представник Харківської групи військ, полковник Віталій Саранцев зазначив, що російські війська скоротили використання тактичної авіації, націленої на Харківську область, щоб віддати пріоритет авіаударам в інших районах театру воєнних дій та Курській області. Саранцев також повідомив, що російські війська залишаються заблокованими на Вовчанському агрегатному заводі, але вони не можуть атакувати вихід із заводу, оскільки українські війська контролюють усі логістичні шляхи на завод та з нього», – розповіли аналітики.

Бої тривали на в районі Липців та Глибокого, а також у Вовчанську та навколо нього, додали в ISW.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Серпня 2024 в 07:17;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 21 серпня підтверджених змін лінії фронту на півночі Харківщини не було, повідомив Інститут вивчення війни (ISW).".