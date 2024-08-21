13 боїв на Харківщині сталися від початку доби – Генштаб ЗСУ

На Харківському напрямку з початку доби відбулися чотири бої біля Липців та Вовчанська, два з них продовжуються досі, повідомив Генштаб ЗСУ.

На Куп’янському напрямку росіяни 9 раз штурмували наші позиції біля Петропавлівки, Синьківки, Стельмахівки, Берестового та Андріївки. Напружена обстановка поблизу Стельмахівки, де зараз триває чотири ворожі атаки.