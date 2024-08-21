13 боїв на Харківщині сталися від початку доби – Генштаб ЗСУ
На Харківському напрямку з початку доби відбулися чотири бої біля Липців та Вовчанська, два з них продовжуються досі, повідомив Генштаб ЗСУ.
На Куп’янському напрямку росіяни 9 раз штурмували наші позиції біля Петропавлівки, Синьківки, Стельмахівки, Берестового та Андріївки. Напружена обстановка поблизу Стельмахівки, де зараз триває чотири ворожі атаки.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: атака, бой, Генштаб ЗСУ, Харків, харківщина, штурм;
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Серпня 2024 в 17:28;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку з початку доби відбулися чотири бої біля Липців та Вовчанська, два з них продовжуються досі, повідомив Генштаб ЗСУ.".