Live
  • Ср 21.08.2024
  • Харків  +35°С
  • USD 41.35
  • EUR 45.82

13 боїв на Харківщині сталися від початку доби – Генштаб ЗСУ

Події 17:28   21.08.2024
Оксана Якушко
13 боїв на Харківщині сталися від початку доби – Генштаб ЗСУ

На Харківському напрямку з початку доби відбулися чотири бої біля Липців та Вовчанська, два з них продовжуються досі, повідомив Генштаб ЗСУ.

На Куп’янському напрямку росіяни 9 раз штурмували наші позиції біля Петропавлівки, Синьківки, Стельмахівки, Берестового та Андріївки. Напружена обстановка поблизу Стельмахівки, де зараз триває чотири ворожі атаки.

Читайте також: ГШ: 11 разів ворог штурмував на півночі Харківщини, 15 боїв було на Куп’янщині

Автор: Оксана Якушко
Популярно
16 років тюрми отримала коригувальниця ракет РФ С-300 та Х-22 по Харкову
16 років тюрми отримала коригувальниця ракет РФ С-300 та Х-22 по Харкову
21.08.2024, 18:05
Запаси на зиму: ціни на картоплю, цибулю, моркву та буряк у Харкові
Запаси на зиму: ціни на картоплю, цибулю, моркву та буряк у Харкові
21.08.2024, 11:54
13 боїв на Харківщині сталися від початку доби – Генштаб ЗСУ
13 боїв на Харківщині сталися від початку доби – Генштаб ЗСУ
21.08.2024, 17:28
Терехов повідомив, як у Харкові відзначатимуть День міста
Терехов повідомив, як у Харкові відзначатимуть День міста
21.08.2024, 10:49
Під завалами селищної ради в Козачій Лопані – щонайменше три жінки – Задоренко
Під завалами селищної ради в Козачій Лопані – щонайменше три жінки – Задоренко
21.08.2024, 17:15
Чому область отримує держкошти на шкільні автобуси, а Харків ні: заява ХОВА
Чому область отримує держкошти на шкільні автобуси, а Харків ні: заява ХОВА
21.08.2024, 16:42

Новини за темою:

08:45
16 атак росіян відбулося за минулу добу на Харківщині – Генштаб ЗСУ
17:29
15 атак здійснили росіяни на Харківщині – Генштаб ЗСУ
08:07
Росіяни вдарили двома ракетами С-300 вночі по Харківщині
16:52
Сьогодні росіяни скинули вже 15 КАБів по Харківщині – Генштаб ЗСУ
11:34
Низка харківських потягів затримується через атаку на залізницю (список)

Ви читали новину: «13 боїв на Харківщині сталися від початку доби – Генштаб ЗСУ»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 21 Серпня 2024 в 17:28;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку з початку доби відбулися чотири бої біля Липців та Вовчанська, два з них продовжуються досі, повідомив Генштаб ЗСУ.".