ГШ: 11 разів ворог штурмував на півночі Харківщини, 15 боїв було на Куп’янщині

На Харківському напрямку ворог проводив наступальні та штурмові дії в районах населених пунктів Липці та Вовчанськ 11 разів, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 08:00.

На Куп’янському напрямку кількість боїв за добу склала 15. Сили оборони відбивали атаки ворога в районах Петропавлівки, Берестового, Стельмахівки, Синьківки та Степової Новоселівки.

Крім цього, ЗС РФ завдавали авіаударів по Харківщині, зокрема в районі Козачої Лопані.