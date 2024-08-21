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ГШ: 11 разів ворог штурмував на півночі Харківщини, 15 боїв було на Куп’янщині

Суспільство 08:50   21.08.2024
Вікторія Яковенко
ГШ: 11 разів ворог штурмував на півночі Харківщини, 15 боїв було на Куп’янщині Фото: Генштаб ЗСУ

На Харківському напрямку ворог проводив наступальні та штурмові дії в районах населених пунктів Липці та Вовчанськ 11 разів, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 08:00.

На Куп’янському напрямку кількість боїв за добу склала 15. Сили оборони відбивали атаки ворога в районах Петропавлівки, Берестового, Стельмахівки, Синьківки та Степової Новоселівки.

Крім цього, ЗС РФ завдавали авіаударів по Харківщині, зокрема в районі Козачої Лопані.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Серпня 2024 в 08:50;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку ворог проводив наступальні та штурмові дії в районах населених пунктів Липці та Вовчанськ 11 разів, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 08:00.".