ГШ: 11 разів ворог штурмував на півночі Харківщини, 15 боїв було на Куп’янщині
Фото: Генштаб ЗСУ
На Харківському напрямку ворог проводив наступальні та штурмові дії в районах населених пунктів Липці та Вовчанськ 11 разів, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 08:00.
На Куп’янському напрямку кількість боїв за добу склала 15. Сили оборони відбивали атаки ворога в районах Петропавлівки, Берестового, Стельмахівки, Синьківки та Степової Новоселівки.
Крім цього, ЗС РФ завдавали авіаударів по Харківщині, зокрема в районі Козачої Лопані.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: бои, генштаб, зведення, ЗСУ, харківщина, штурм;
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Серпня 2024 в 08:50;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку ворог проводив наступальні та штурмові дії в районах населених пунктів Липці та Вовчанськ 11 разів, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 08:00.".