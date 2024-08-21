Live
  • Ср 21.08.2024
  • Харків  +24°С
  • USD 41.35
  • EUR 45.82

СОУ контратакували на півночі Харківщини: в ISW повідомили, чи є успіхи

Суспільство 07:16   21.08.2024
Вікторія Яковенко
СОУ контратакували на півночі Харківщини: в ISW повідомили, чи є успіхи

На півночі Харківської області станом на 20 серпня жодних підтверджених змін на лінії фронту не було, повідомив Інститут вивчення війни (ISW).

«Російський блогер заявив, що українські сили провели посилену механізовану контратаку розміром зі взвод біля Глибокого (на північ від Харкова), але російські війська відбили напад і не дозволили українським військам відновити втрачені позиції», – зазначили аналітики.

Зазначається, що війська РФ готуються знову активізувати наступальні дії у Вовчанську та завдають ударів ТОС-1А по висотних будинках, щоб створити умови для майбутніх наземних атак.

На Куп’янському напрямку також без змін лінії фронту, додали в ISW.

«Російський блогер заявив, що російські війська повільно просуваються до Колісниківки (південний схід від Куп’янська)», – розповіли аналітики.

Читайте також: Ворог готується до штурму у Вовчанську – ОТУВ «Харків» про ситуацію

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
СОУ контратакували на півночі Харківщини: в ISW повідомили, чи є успіхи
СОУ контратакували на півночі Харківщини: в ISW повідомили, чи є успіхи
21.08.2024, 07:16
Головні новини Харкова 21 серпня: як минула ніч
Головні новини Харкова 21 серпня: як минула ніч
21.08.2024, 06:33
Сьогодні 21 серпня: яке свято та день в історії
Сьогодні 21 серпня: яке свято та день в історії
21.08.2024, 06:00
Будинок із Градусником у центрі Харкова пішов з аукціону за 60 млн: хто купує
Будинок із Градусником у центрі Харкова пішов з аукціону за 60 млн: хто купує
20.08.2024, 14:56
Тракториста з Харкова назвали шпигуном і засудили до 10 років за допомогу ЗСУ
Тракториста з Харкова назвали шпигуном і засудили до 10 років за допомогу ЗСУ
20.08.2024, 18:22
На Салтівці запустили трамвай №23 – Терехов повідомив маршрут
На Салтівці запустили трамвай №23 – Терехов повідомив маршрут
20.08.2024, 11:26

Новини за темою:

07:17
Війська РФ просунулись на півночі Харківщини: ISW не підтверджує (карти)
07:20
ISW: про зменшення авіаударів по півночі Харківщини і ситуацію на Куп’янщині
07:40
ISW: пішки та на мотоциклах намагаються воювати ЗС РФ на Харківщині
07:42
Біля Липців просування ЗС РФ немає, штурмують біля Сотницького Козачка – ISW
07:21
В ISW заявили про просування військ РФ на півночі Харківщини (карта)

Ви читали новину: «СОУ контратакували на півночі Харківщини: в ISW повідомили, чи є успіхи»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 21 Серпня 2024 в 07:16;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На півночі Харківської області станом на 20 серпня жодних підтверджених змін на лінії фронту не було, повідомив Інститут вивчення війни (ISW).".