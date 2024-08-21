СОУ контратакували на півночі Харківщини: в ISW повідомили, чи є успіхи
На півночі Харківської області станом на 20 серпня жодних підтверджених змін на лінії фронту не було, повідомив Інститут вивчення війни (ISW).
«Російський блогер заявив, що українські сили провели посилену механізовану контратаку розміром зі взвод біля Глибокого (на північ від Харкова), але російські війська відбили напад і не дозволили українським військам відновити втрачені позиції», – зазначили аналітики.
Зазначається, що війська РФ готуються знову активізувати наступальні дії у Вовчанську та завдають ударів ТОС-1А по висотних будинках, щоб створити умови для майбутніх наземних атак.
На Куп’янському напрямку також без змін лінії фронту, додали в ISW.
«Російський блогер заявив, що російські війська повільно просуваються до Колісниківки (південний схід від Куп’янська)», – розповіли аналітики.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: isw, войска, контратака, север, СОУ, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Серпня 2024 в 07:16;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На півночі Харківської області станом на 20 серпня жодних підтверджених змін на лінії фронту не було, повідомив Інститут вивчення війни (ISW).".