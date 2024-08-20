Ворог готується до штурму у Вовчанську – ОТУВ «Харків» про ситуацію
В ОТУВ «Харків» поінформували про те, як минула доба на фронті.
«В районі Глибокого противник підвищив активність повітряної розвідки, здійснює міжпозиційні переміщення особового складу штурмових загонів, проводить евакуацію втрат. В районі населеного пункту Липці ворог з метою поповнення втрат заводить на позиції штурмові групи», – йдеться у повідомленні.
Поблизу Стариці окупанти провели ротацію особового складу на передових позиціях. Неподалік Бугруватки та Огірцевого противник здійснював переміщення особового складу на передові позиції, поповнив боєкомплект та запаси продовольства. А у Вовчанську супротивник посилив повітряну розвідку, проводить підготовку до штурмових дій. Застосував важку вогнеметну систему ТОС-1А по району багатоповерхової забудови, додали захисники.
Втрати ворога (безповоротні та санітарні) за минулу добу склали 76 осіб, з яких одного окупанта взято в полон. Також на Харківському напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 81 одиницю озброєння та військової техніки.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: вовчанськ, ворог, ОТГВ "Харьков", потери, харківщина, штурм;
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Серпня 2024 в 10:41;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В ОТУВ «Харків» поінформували про те, як минула доба на фронті.".