Третя штурмова бригада наступає на Харківщині (відео)

Внаслідок контратак Третя штурмова бригада взяла під контроль батальйонний район оборони окупантів, ворожі взводні, ротні опорні пункти та просунулась углиб фронту майже на два км ₂, повідомили на офіційній сторінці підрозділу у телеграм.

Співвідношення сил на полі бою: 2,5 до 1 на користь ворога, зазначили у бригаді.

«Головна задача операції була збити наступальний потенціал 20 армії рф. На дану хвилину цю задачу виконано», — командир бригади полковник Андрій Білецький.

За чотири дні у живій силі ворог втратив три сотні особового складу, значну кількість техніки й озброєння розбили або уразили.

«Унікальність операції полягала в тому, що ми наступали на ворога, що переважає, мі перемогли. Успіх залежав від детального планування, нестандартних рішень, злагодженої роботи артилерії, ППО, БПС і розвідки. Але героями поля бою були танкісти, сапери, розвідники і в першу чергу — штурмовики», — командир бригади.

Штурмові дії відвели удар ворога з напрямку Макіївки та зняли напругу з інших критичних ділянок фронту у смугах сусідніх бригад.

Зараз окупанти посилюють застосування авіації, РСЗВ і далекобійної артилерії. Противник намагається повернути втрачене.