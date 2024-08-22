Третья штурмовая бригада наступает в Харьковской области (видео)

В результате контратак Третья штурмовая бригада взяла под контроль батальонный район обороны оккупантов, вражеские взводные, ротные опорные пункты и продвинулась вглубь фронта почти на два км₂, сообщили на официальной странице подразделения в телеграмм.

Соотношение сил на поле боя: 2,5 к 1 в пользу неприятеля, отметили в бригаде.

«Главная задача операции была сбить наступательный потенциал 20 армии РФ. На данный момент эта задача выполнена», — командир бригады полковник Андрей Билецкий.

Через четыре дня в живой силе враг потерял три сотни личного состава, значительное количество техники и вооружения разбили или поразили, сообщили в Третьей штурмовой.

«Уникальность сделки заключалась в том, что мы наступали на превосходящего врага и победили. Успех зависел от детального планирования, нестандартных решений, слаженной работы артиллерии, ПВО, БПС и разведки. Но героями поля боя были танкисты, саперы, разведчики и в первую очередь штурмовики», — заявил командир бригады.

Штурмовые действия отвели удар врага по направлению Макеевки и сняли напряжение с других критических участков фронта в полосах соседних бригад.

Сейчас оккупанты усиливают применение авиации, РСЗО и дальнобойной артиллерии. Противник пытается вернуть утраченное.