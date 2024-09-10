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Головні новини Харкова 10 вересня: як минула ніч

Події 07:05   10.09.2024
Оксана Горун
Головні новини Харкова 10 вересня: як минула ніч Фото: Василь Голосний

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

07:05

Усю ніч була тривога через “шахеди”

Повітряна тривога в Харкові та області тривала всю ніч. Її оголосили о 21:02 9 вересня. Повітряні сили ЗСУ інформували про активність російської тактичної авіації та пуски КАБів.

Слідом на територію регіону залетіли російські безпілотники.

ПС ЗСУ повідомили, що “шахеди” тримають курс у бік Полтави. Ближче до ранку Повітряні сили доповнили: у повітряному просторі України до 10 груп “шахедів” – переважно над Полтавською та Черкаською областями. На Харківщині безпілотники вже довго не фіксуються, за повідомленнями захисників неба. Відбій тривоги дали о 07:05.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Вересня 2024 в 07:05;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".