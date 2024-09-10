Головні новини Харкова 10 вересня: як минула ніч
Фото: Василь Голосний
Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.
07:05
Усю ніч була тривога через “шахеди”
Повітряна тривога в Харкові та області тривала всю ніч. Її оголосили о 21:02 9 вересня. Повітряні сили ЗСУ інформували про активність російської тактичної авіації та пуски КАБів.
Слідом на територію регіону залетіли російські безпілотники.
ПС ЗСУ повідомили, що “шахеди” тримають курс у бік Полтави. Ближче до ранку Повітряні сили доповнили: у повітряному просторі України до 10 груп “шахедів” – переважно над Полтавською та Черкаською областями. На Харківщині безпілотники вже довго не фіксуються, за повідомленнями захисників неба. Відбій тривоги дали о 07:05.
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Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".