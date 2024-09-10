Генштаб: відбиті дві атаки на Харківському напрямку та 12 – на Куп’янському
У ранковому зведенні 10 вересня Генштаб ЗСУ поінформував про ситуацію на Харківщині та уточнив, які населені пункти області потрапили під авіаудари за минулу добу.
Зокрема, на Харківському напрямку війська РФ атакували двічі, біля Вовчанська та Глибокого. А на Куп’янському – українські військові відбили 12 ворожих атак, – повідомляє Генштаб.
«Сили оборони відбивали штурмові дії противника у бік Сіньківки, Петропавлівки, Глушківки, Стельмахівки та Лозової», – уточнили у Генштабі.
Крім того, протягом минулої доби окупанти завдали авіаударів по Харкову, а також у районі Куп’янська та Загризово.
Також ГШ поінформував про втрати ворога.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Вересня 2024 в 09:25;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ранковому зведенні 10 вересня Генштаб ЗСУ поінформував про ситуацію на Харківщині та уточнив, які населені пункти області потрапили під авіаудари за минулу добу.".