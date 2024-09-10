Козача Лопань на Харківщині залишилася без світла і зв’язку через обстріл

Комбінованого удару, за попередніми даними, завдали російські військові по прикордонному селищу Козача Лопань Харківської області близько 17:30, повідомляє голова Дергачівської громади Вячеслав Задоренко.

За його даними, у різних частинах селища прогриміли три-чотири вибухи. Почалися пожежі, пошкоджені приватні будинки та цивільна інфраструктура. На місце події виїхали підрозділи ДСНС.

Через обстріл істотно пошкоджена лінія електропередачі. У селищі зникли світло та зв’язок. Інформації щодо постраждалих наразі немає.

Про удари по Козачій Лопані Задоренко повідомляв о 17:30.