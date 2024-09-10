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Козача Лопань на Харківщині залишилася без світла і зв’язку через обстріл

Події 19:01   10.09.2024
Олена Нагорна
Козача Лопань на Харківщині залишилася без світла і зв’язку через обстріл Фото: Рубрика

Комбінованого удару, за попередніми даними, завдали російські військові по прикордонному селищу Козача Лопань Харківської області близько 17:30, повідомляє голова Дергачівської громади Вячеслав Задоренко.

За його даними, у різних частинах селища прогриміли три-чотири вибухи. Почалися пожежі, пошкоджені приватні будинки та цивільна інфраструктура. На місце події виїхали підрозділи ДСНС.

Через обстріл істотно пошкоджена лінія електропередачі. У селищі зникли світло та зв’язок. Інформації щодо постраждалих наразі немає.

Про удари по Козачій Лопані Задоренко повідомляв о 17:30.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Вересня 2024 в 19:01;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Комбінованого удару, за попередніми даними, завдали російські військові по прикордонному селищу Козача Лопань Харківської області близько 17:30".