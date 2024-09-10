Козача Лопань на Харківщині залишилася без світла і зв’язку через обстріл
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Комбінованого удару, за попередніми даними, завдали російські військові по прикордонному селищу Козача Лопань Харківської області близько 17:30, повідомляє голова Дергачівської громади Вячеслав Задоренко.
За його даними, у різних частинах селища прогриміли три-чотири вибухи. Почалися пожежі, пошкоджені приватні будинки та цивільна інфраструктура. На місце події виїхали підрозділи ДСНС.
Через обстріл істотно пошкоджена лінія електропередачі. У селищі зникли світло та зв’язок. Інформації щодо постраждалих наразі немає.
Про удари по Козачій Лопані Задоренко повідомляв о 17:30.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Вячеслав Задоренко, Казачья Лопань, обстріл, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Вересня 2024 в 19:01;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Комбінованого удару, за попередніми даними, завдали російські військові по прикордонному селищу Козача Лопань Харківської області близько 17:30".