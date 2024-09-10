Казачья Лопань на Харьковщине осталась без света и связи из-за обстрела
Фото: Рубрика
Комбинированный удар, по предварительным данным, нанесли российские военные по приграничному поселку Казачья Лопань Харьковской области около 17:30, сообщает глава Дергачевской громады Вячеслав Задоренко.
По его данным, в разных частях поселка прогремели три-четыре взрыва. Начались пожары, повреждены частные дома и гражданская инфраструктура. На место происшествия выехали подразделения ГСЧС.
Из-за обстрела существенно повреждена линия электропередачи. В поселке исчезли свет и связь. Информации о пострадавших на данный момент нет.
Об обстреле Казачьей Лопани Задоренко сообщал в 17:30.
Читайте также: Враг активно шел на позиции СОУ в районе Синьковки на Харьковщине — Генштаб
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Вячеслав Задоренко, Казачья Лопань, обстрел, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Казачья Лопань на Харьковщине осталась без света и связи из-за обстрела»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 10 сентября 2024 в 19:01;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Комбинированный удар, по предварительным данным, нанесли российские военные по приграничному поселку Казачья Лопань Харьковской области около 17:30, сообщает глава Дергачевской громады Вячеслав Задоренко.".