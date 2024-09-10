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Казачья Лопань на Харьковщине осталась без света и связи из-за обстрела

Происшествия 19:01   10.09.2024
Елена Нагорная
Казачья Лопань на Харьковщине осталась без света и связи из-за обстрела Фото: Рубрика

Комбинированный удар, по предварительным данным, нанесли российские военные по приграничному поселку Казачья Лопань Харьковской области около 17:30, сообщает глава Дергачевской громады Вячеслав Задоренко.

По его данным, в разных частях поселка прогремели три-четыре взрыва. Начались пожары, повреждены частные дома и гражданская инфраструктура. На место происшествия выехали подразделения ГСЧС.

Из-за обстрела существенно повреждена линия электропередачи. В поселке исчезли свет и связь. Информации о пострадавших на данный момент нет.

Об обстреле Казачьей Лопани Задоренко сообщал в 17:30.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 10 сентября 2024 в 19:01;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Комбинированный удар, по предварительным данным, нанесли российские военные по приграничному поселку Казачья Лопань Харьковской области около 17:30, сообщает глава Дергачевской громады Вячеслав Задоренко.".