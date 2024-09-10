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Жінці, яка замовила вбивство ексчоловіка в Харкові, обрали запобіжний захід

Події 21:05   10.09.2024
Олена Нагорна
Жінці, яка замовила вбивство ексчоловіка в Харкові, обрали запобіжний захід

Суд у Харкові обрав запобіжний захід 55-річній жінці, яку підозрюють у замовленні вбивства колишнього чоловіка з метою отримання при розлученні не половини, а всієї нерухомості.

Фігурантка перебуватиме під вартою 60 діб – до 7 листопада включно, інформують у Харківській обласній прокуратурі.

Як повідомлялося, у серпні поточного року жінка підшукала через знайомих чоловіка і запропонувала йому за 100 доларів побити її чоловіка. За версією слідства, під час розлучення вона не хотіла ділити майно, набуте у шлюбі. Пізніше жінка заговорила про вбивство, передала виконавцю адресу та інші дані жертви та пообіцяла подарувати одну із квартир на Полтавському Шляху. Також вона попросила кілера надіслати їй повідомлення “Давай познакомимся” у Viber. Це б означало, що вбивство відбулося. Проте виконавець нещодавно звільнився з місць позбавлення волі й у його плани не входило повернення за ґрати, тож він розповів усі поліції. Правоохоронці імітували обставини злочину, ніби чоловіка було вбито пострілом у голову, і зробили фото, які 9 вересня показали жінці. Вона плакала й казала, що “не може повірити”. Після цього жінку затримали. Їй інкримінують організацію підготування умисного вбивства, вчинене з корисливих мотивів та на замовлення (ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 14, п. 6, 11 ч. 2 ст. 115 ККУ). 

За даними глави ГУ Нацполіції у Харківській області Володимира Тимошка, жінка до переїзду в Україну працювала у прокуратурі Алтайського краю РФ.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Вересня 2024 в 21:05;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Суд у Харкові обрав запобіжний захід 55-річній жінці, яку підозрюють у замовленні вбивства колишнього чоловіка з метою отримання при розлученні не половини, а всієї нерухомості.".