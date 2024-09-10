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Женщине, заказавшей убийство экс-мужа в Харькове, избрали меру пресечения

Происшествия 21:05   10.09.2024
Елена Нагорная
Женщине, заказавшей убийство экс-мужа в Харькове, избрали меру пресечения

Суд в Харькове избрал меру пресечения 55-летней женщине, которую подозревают в заказе убийства бывшего мужа с целью получения при разводе не половины, а всей недвижимости.

Фигурантка будет находиться под стражей 60 суток — до 7 ноября включительно, информируют в Харьковской областной прокуратуре.

Как сообщалось, в августе текущего года женщина подыскала через знакомых мужчину и предложила ему за 100 долларов избить ее мужа. По версии следствия, при разводе она не хотела делить имущество, приобретенное в браке. Позже женщина заговорила об убийстве, передала исполнителю адрес и другие данные жертвы и пообещала подарить одну из квартир на Полтавском Шляхе. Также она попросила киллера прислать ей сообщение «Давай познакомимся» в Viber. Это означало бы, что убийство состоялось. Однако исполнитель недавно освободился из мест лишения свободы и в его планы не входило возвращение за решетку, поэтому он рассказал все полиции. Правоохранители имитировали обстоятельства преступления, будто мужчина был убит выстрелом в голову, и сделали фото, которые 9 сентября показали женщине. Она плакала и говорила, что «не может поверить». После этого женщину задержали. Ей инкриминируют организацию подготовки умышленного убийства, совершенное из корыстных побуждений и по заказу (ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 14, п. 6, 11 ч. 2 ст. 115 УКУ).

По данным главы ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимира Тимошко, женщина до переезда в Украину работала в прокуратуре Алтайского края РФ.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 10 сентября 2024 в 21:05;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Суд в Харькове избрал меру пресечения 55-летней женщине, которую подозревают в заказе убийства бывшего мужа с целью получения при разводе не половины, а всей недвижимости.".