Женщине, заказавшей убийство экс-мужа в Харькове, избрали меру пресечения
Суд в Харькове избрал меру пресечения 55-летней женщине, которую подозревают в заказе убийства бывшего мужа с целью получения при разводе не половины, а всей недвижимости.
Фигурантка будет находиться под стражей 60 суток — до 7 ноября включительно, информируют в Харьковской областной прокуратуре.
Как сообщалось, в августе текущего года женщина подыскала через знакомых мужчину и предложила ему за 100 долларов избить ее мужа. По версии следствия, при разводе она не хотела делить имущество, приобретенное в браке. Позже женщина заговорила об убийстве, передала исполнителю адрес и другие данные жертвы и пообещала подарить одну из квартир на Полтавском Шляхе. Также она попросила киллера прислать ей сообщение «Давай познакомимся» в Viber. Это означало бы, что убийство состоялось. Однако исполнитель недавно освободился из мест лишения свободы и в его планы не входило возвращение за решетку, поэтому он рассказал все полиции. Правоохранители имитировали обстоятельства преступления, будто мужчина был убит выстрелом в голову, и сделали фото, которые 9 сентября показали женщине. Она плакала и говорила, что «не может поверить». После этого женщину задержали. Ей инкриминируют организацию подготовки умышленного убийства, совершенное из корыстных побуждений и по заказу (ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 14, п. 6, 11 ч. 2 ст. 115 УКУ).
По данным главы ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимира Тимошко, женщина до переезда в Украину работала в прокуратуре Алтайского края РФ.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: полиция Харьковской области, убийство, Харьков, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публикации материала: 10 сентября 2024 в 21:05;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Суд в Харькове избрал меру пресечения 55-летней женщине, которую подозревают в заказе убийства бывшего мужа с целью получения при разводе не половины, а всей недвижимости.".