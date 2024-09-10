«Застосовують варварську тактику» – Синєгубов про обстріли Харківщини
Голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону відповів, чому армія РФ знищує міста Харківщини.
«Причини ми всі ще зрозуміли у лютому 2022 року, коли Харківщина показала своє ставлення до РФ. Хоча у них були хибні плани щодо нашого міста. І, звичайно, вони почали тактику на знищення Харкова, і почали знищувати символи органів держвлади і населені пункти, до яких дістають. І на півночі Харківщини б’ють по цивільній інфраструктурі, по населених пунктах, по Липцях, Вовчанську», – зазначив Синєгубов.
Він також розповів, що українські військові відзначили: «навіть у Бахмуті таких руйнувань як у Вовчанську не було».
«І на Куп’янському напрямку, в тому числі. Б’ють КАБами по місту, і тих населених пунктах, які розташовані ближче до лінії фронту. Просто застосовують варварську тактику випаленої землі», – додав голова ХОВА.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: варварская, города, обстріл, рф, сінєгубов, тактика, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Вересня 2024 в 13:46;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону відповів, чому армія РФ знищує міста Харківщини.".