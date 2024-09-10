Live
  • Вт 10.09.2024
  • Харків  +27°С
  • USD 41.09
  • EUR 45.38

«Застосовують варварську тактику» – Синєгубов про обстріли Харківщини

Суспільство 13:46   10.09.2024
Вікторія Яковенко
«Застосовують варварську тактику» – Синєгубов про обстріли Харківщини скриншот

Голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону відповів, чому армія РФ знищує міста Харківщини.

«Причини ми всі ще зрозуміли у лютому 2022 року, коли Харківщина показала своє ставлення до РФ. Хоча у них були хибні плани щодо нашого міста. І, звичайно, вони почали тактику на знищення Харкова, і почали знищувати символи органів держвлади і населені пункти, до яких дістають. І на півночі Харківщини б’ють по цивільній інфраструктурі, по населених пунктах, по Липцях, Вовчанську», – зазначив Синєгубов.

Він також розповів, що українські військові відзначили: «навіть у Бахмуті таких руйнувань як у Вовчанську не було».

«І на Куп’янському напрямку, в тому числі. Б’ють КАБами по місту, і тих населених пунктах, які розташовані ближче до лінії фронту. Просто застосовують варварську тактику випаленої землі», – додав голова ХОВА.

Читайте також: Липці майже знищені, а прикордоння на Харківщині схоже на Вовчанськ – ЗСУ

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
ISW: війська РФ просунулися під Куп’янськом
ISW: війська РФ просунулися під Куп’янськом
10.09.2024, 08:08
Відбудова Куп’янська й Ізюма: Синєгубов про проєкти і що для цього потрібно
Відбудова Куп’янська й Ізюма: Синєгубов про проєкти і що для цього потрібно
10.09.2024, 14:04
Облаштовував для РФ склади з боєприпасами: у Харкові спіймали зрадника
Облаштовував для РФ склади з боєприпасами: у Харкові спіймали зрадника
10.09.2024, 10:24
Змішане навчання у Красноградському районі: за парти повернулися 4000 дітей
Змішане навчання у Красноградському районі: за парти повернулися 4000 дітей
10.09.2024, 11:33
«Застосовують варварську тактику» – Синєгубов про обстріли Харківщини
«Застосовують варварську тактику» – Синєгубов про обстріли Харківщини
10.09.2024, 13:46
ЗС РФ били по рятувальниках, які гасили пожежу після «прильоту» в Куп’янську
ЗС РФ били по рятувальниках, які гасили пожежу після «прильоту» в Куп’янську
10.09.2024, 13:23

Новини за темою:


Ви читали новину: ««Застосовують варварську тактику» – Синєгубов про обстріли Харківщини»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 10 Вересня 2024 в 13:46;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону відповів, чому армія РФ знищує міста Харківщини.".