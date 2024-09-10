«Применяют варварскую тактику» — Синегубов об обстрелах Харьковщины
Глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона ответил, почему армия РФ уничтожает города Харьковщины.
«Причины мы все еще поняли в феврале 2022 года, когда Харьковщина показала свое отношение к РФ. Хотя у них были ошибочные планы относительно нашего города. И, конечно, они начали тактику на уничтожение Харькова, и начали уничтожать символы органов государственной власти и населенные пункты, до которых они достают. И на севере Харьковщины бьют по гражданской инфраструктуре, по населенным пунктам, по Липцам, Волчанску», — отметил Синегубов.
Он также рассказал, что украинские военные отметили: «даже в Бахмуте таких разрушений как в Волчанске не было».
«И на Купянском направлении, в том числе. Бьют КАБами по городу и тем населенным пунктам, которые расположены ближе к линии фронта. Просто применяют варварскую тактику выжженной земли», — добавил глава ХОВА.
Читайте также: Липцы почти уничтожены, а приграничье на Харьковщине похоже на Волчанск — ВСУ
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: варварская, города, обстрел, рф, синегубов, тактика, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: ««Применяют варварскую тактику» — Синегубов об обстрелах Харьковщины»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 10 сентября 2024 в 13:46;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона ответил, почему армия РФ уничтожает города Харьковщины.".