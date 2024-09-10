«Применяют варварскую тактику» — Синегубов об обстрелах Харьковщины

Глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона ответил, почему армия РФ уничтожает города Харьковщины.

«Причины мы все еще поняли в феврале 2022 года, когда Харьковщина показала свое отношение к РФ. Хотя у них были ошибочные планы относительно нашего города. И, конечно, они начали тактику на уничтожение Харькова, и начали уничтожать символы органов государственной власти и населенные пункты, до которых они достают. И на севере Харьковщины бьют по гражданской инфраструктуре, по населенным пунктам, по Липцам, Волчанску», — отметил Синегубов.

Он также рассказал, что украинские военные отметили: «даже в Бахмуте таких разрушений как в Волчанске не было».

«И на Купянском направлении, в том числе. Бьют КАБами по городу и тем населенным пунктам, которые расположены ближе к линии фронта. Просто применяют варварскую тактику выжженной земли», — добавил глава ХОВА.