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Липцы почти уничтожены, а приграничье на Харьковщине похоже на Волчанск — ВСУ

Происшествия 11:19   09.09.2024
Оксана Горун
Липцы почти уничтожены, а приграничье на Харьковщине похоже на Волчанск — ВСУ Скриншот

Спикер ОТГВ «Харьков» Виталий Саранцев в эфире нацмарафона рассказал, как выглядят населенные пункты у границы с РФ на Харьковщине. А также — о тактике и задачах врага на Харьковском направлении.

«К сожалению, картина всего приграничья, она ненамного отличается от Волчанска. Да, в Волчанске наиболее интенсивные боевые действия с использованием действительно широкой номенклатуры вооружения — начиная от тактической авиации, использующей тяжелые, разрушительные КАБы. Так и в остальных населенных пунктах. В частности, населенный пункт Липцы почти уничтожен, почти стерт с лица земли. Также это населенный пункт Глубокое. Враг, кроме того, обстреливает и Казачью Лопань, и другие населенные пункты украинского приграничья», — сказал Саранцев.

Он отметил: тактика, которую применяют россияне на Харьковщине, очередной раз свидетельствует: ни эти населенные пункты, ни живущие там люди оккупантам не нужны.

«Враг действует неизбирательно. Он не имеет какой-либо военной стратегии, осуществляя эти обстрелы. То есть основной замысел – это дестабилизировать обстановку, посеять панику и неверие у гражданских по отношению к военно-политическому руководству страны и ВСУ. Чтобы устрашить население и продолжить свою тактику паники и страха», — пояснил спикер ОТГВ «Харьков».

Что касается военных целей захватчиков, то на Волчанском направлении — это расширение зоны контроля в Волчанске, выход на реку Волчья и ее форсирование, а затем — наступление в тыл к Силам обороны на Купянском направлении. Под Харьковом — это продвижение в сторону Липцев (и дальше — при благоприятных условиях).

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«Впрочем, ни один из этих замыслов им не удается. Противник остановлен на тех рубежах, где удалось остановить его продвижение еще в первые дни харьковской кампании», — отметил Виталий Саранцев.

При этом потери ВС РФ на Харьковском направлении с начала наступления в мае 2024 года, по данным ВСУ, составили более 10 тысяч личного состава.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 9 сентября 2024 в 11:19;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спикер ОТГВ «Харьков» Виталий Саранцев в эфире нацмарафона рассказал, как выглядят населенные пункты у границы с РФ на Харьковщине. А также — о тактике и задачах врага на Харьковском направлении".