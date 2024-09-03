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Федоренко: в районе Глубокого на севере от Харькова потерь позиций не допущено

Общество 14:56   03.09.2024
Елена Нагорная
Федоренко: в районе Глубокого на севере от Харькова потерь позиций не допущено

80% легкобронированной и бронированной техники РФ, которая участвует в штурмовых действиях в районе села Глубокое на севере Харьковщины, или уничтожается, или повреждается на поле боя, а потом добивается. Как и штурмовая пехота противника, рассказал в эфире нацмарафона командир батальона ударных БпАК «Ахиллес» 92-й ОШБр Юрий Федоренко.

По его словам, враг сохраняет высокую интенсивность ведения боевых действий на этом направлении.

«Пытается привлекать резервы живой силы, техники, в том числе и бронированной. С начала июня по август противник на участке почти не применял легкобронированную и бронированную технику, преимущественно совершал штурмовые действия путем пешего накопления, а также применяя высокоманевренную технику типа двухколесных мотоциклов и багги. С августа начал применять и танчики, и БМП по сценарию Донецкой области. Сверху обварены, внутри находится штурмовая пехота. Логика очень простая — максимально быстро доставить живую силу к передней линии боевого столкновения», — рассказал Федоренко.

Он отметил, что благодаря виртуозной работе ряда бригад — противотанкистов, артиллеристов, пехотинцев с ручными гранатометами и БпЛА — удается эффективно выявлять и уничтожать врага.

«На текущий момент все позиции остаются за Силами обороны, которые удерживались. Ежедневно мы куем предпосылки для того, чтобы иметь возможность вытеснять противника с тех позиций, которые он занял, таким образом освобождая Богом данную землю», — сказал командир батальона.

Он также сообщил, что кроме района Глубокого подразделение выполняет задачи на двух направлениях, где имеет результаты по уничтожению оккупантов и их техники. Какие именно это направления — Федоренко не уточнил.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 3 сентября 2024 в 14:56;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "80% легкобронированной и бронированной техники РФ, которая участвует в штурмовых действиях в районе села Глубокое на севере Харьковщины, или уничтожается, или повреждается на поле боя, а потом добивается. Как и штурмовая пехота противника, рассказал в эфире нацмарафона командир батальона ударных БпАК «Ахиллес» 92-й ОШБр Юрий Федоренко.".