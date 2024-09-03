Федоренко: у районі Глибокого на півночі від Харкова втрат позицій не допущено

80% легкоброньованої та броньованої техніки РФ, яка бере участь у штурмових діях у районі села Глибоке на півночі Харківщини, або знищується, або уражається на полі бою, а потім добивається. Як і штурмова піхота супротивника, розповів в етері нацмарафону командир батальйону ударних БпАК «Ахіллес» 92-ї ОШБр Юрій Федоренко.

За його словами, ворог зберігає високу інтенсивність ведення бойових дій на цьому напрямку.

«Намагається залучати резерви живої сили, техніки, зокрема і броньованої. Від початку червня до серпня супротивник на відтинку майже не застосовував легкоброньовану та броньовану техніку, переважно вчиняв штурмові дії шляхом пішого накопичення, а також застосовуючи високоманевровну техніку типу двоколісних мотоциклів та багі. З серпня почав застосовувати і танчики, і БМП за сценарієм Донецької області. Зверху обварені, всередині знаходиться штурмова піхота. Логіка дуже проста – максимально швидко доставити живу силу до передньої лінії бойового зіткнення», – розповів Федоренко.

Він зазначив, що завдяки віртуозній роботі низки бригад – протитанкістів, артилеристів, піхотинців з ручними гранатометами та БпЛА – вдається ефективно виявляти та знищувати ворога.

«На поточний момент всі позиції залишаються за Силами оборони, які утримувалися. Щоденно ми куємо передумови для того, щоб мати можливість витискати противника з тих позицій, які він зайняв, таким чином звільняючи Богом дану землю», – сказав командир батальйону.

Він також повідомив, що окрім району Глибокого підрозділ виконує завдання ще на двох напрямках, де має результати зі знищення окупантів та їхньої техніки. Які саме це напрямки – Федоренко не уточнив.