Live

Четыре года войны: сколько людей на Харьковщине убила РФ и каковы разрушения

Происшествия 12:12   24.02.2026
Елена Нагорная
Четыре года войны: сколько людей на Харьковщине убила РФ и каковы разрушения

За четыре года полномасштабной войны в результате российской агрессии в Харьковской области погибли 2121 человек, среди них 111 детей. Еще 6760 человек пострадали, в том числе 643 ребенка.

Страшную статистику обнародовал по случаю четвертой годовщины большой войны прокурор Харьковской области Юрий Папуша.

По его данным, в регионе разрушено и повреждено более 93 тысяч объектов гражданской и критической инфраструктуры: дома, школы, больницы, энергетические объекты, культурные и религиозные сооружения.

Прокуратура Харьковской области расследует более 27400 уголовных производств по фактам военных преступлений. Уже сообщили о подозрении 180 лицам, из них — 18 российским генералам и восьми полковникам. В суды направили 62 обвинительных акта в отношении 146 человек. Уже вынесены 19 обвинительных приговоров, осуждены 28 человек. Трем оккупантам назначено пожизненное лишение свободы.

Папуша записал видеокомментарий на фоне разрушенной школы №134 в Харькове.

«27 февраля 2022 года оккупанты прорвали оборону и вошли в Харьков. Самый масштабный бой в тот день произошел в стенах этой школы, которая в результате столкновения превратилась в руины. Это место стало смертельной ловушкой для оккупантов и символом того, что Харьков никогда не будет российским. Эта школа — о памяти, боли и силе харьковчан. Именно здесь особенно ощущается цена войны и ценность мира», — подчеркнули в прокуратуре.

Напомним, 24 февраля 2022 года началось полномасштабное вторжение РФ в Украину. Сейчас это Национальный день молитвы. Хроника событий этого дня – в материале МГ «Объектив».

Сегодня в центре Харькова почтили минутой молчания память защитников и защитниц, а также мирных жителей, чьи жизни оборвала полномасштабная агрессия РФ против Украины.

Читайте также: «Нам нужен мир навсегда»: Терехов о начале войны и количестве людей в Харькове

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Новости Харькова — главное за 24 февраля: четыре года войны, успехи СОУ
Новости Харькова — главное за 24 февраля: четыре года войны, успехи СОУ
24.02.2026, 12:21
«Нам нужен мир навсегда»: Терехов о начале войны и количестве людей в Харькове
«Нам нужен мир навсегда»: Терехов о начале войны и количестве людей в Харькове
24.02.2026, 07:56
Погода в последнюю неделю зимы и будут ли сильные морозы в марте — синоптики
Погода в последнюю неделю зимы и будут ли сильные морозы в марте — синоптики
23.02.2026, 13:22
Ночь в Харькове была очень тревожной, были угрозы для города — Терехов (видео)
Ночь в Харькове была очень тревожной, были угрозы для города — Терехов (видео)
24.02.2026, 07:36
«Людей полно» — как в Харькове реагируют на новый бесплатный каток (видео)
«Людей полно» — как в Харькове реагируют на новый бесплатный каток (видео)
22.02.2026, 11:40
Украинские войска недавно продвинулись в направлении Купянска — ISW
Украинские войска недавно продвинулись в направлении Купянска — ISW
24.02.2026, 08:42

Новости по теме:

24.02.2026
Сегодня 24 февраля: какой день в истории
23.02.2026
На севере Харьковщины враг сегодня не атаковал: данные Генштаба ВСУ на 16:00
23.02.2026
У РФ — самый плохой показатель на фронте за 2025 и 2026 год — Коваленко 📹
23.02.2026
Боев все меньше: на Харьковщине за сутки было две атаки ВС РФ — Генштаб
23.02.2026
ISW: россиян заставляют лезть в трубу под Купянском


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Четыре года войны: сколько людей на Харьковщине убила РФ и каковы разрушения», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 24 февраля 2026 в 12:12;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За четыре года полномасштабной войны в результате российской агрессии в Харьковской области погибли 2121 человек, среди них 111 детей.".