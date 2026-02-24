Четыре года войны: сколько людей на Харьковщине убила РФ и каковы разрушения
За четыре года полномасштабной войны в результате российской агрессии в Харьковской области погибли 2121 человек, среди них 111 детей. Еще 6760 человек пострадали, в том числе 643 ребенка.
Страшную статистику обнародовал по случаю четвертой годовщины большой войны прокурор Харьковской области Юрий Папуша.
По его данным, в регионе разрушено и повреждено более 93 тысяч объектов гражданской и критической инфраструктуры: дома, школы, больницы, энергетические объекты, культурные и религиозные сооружения.
Прокуратура Харьковской области расследует более 27400 уголовных производств по фактам военных преступлений. Уже сообщили о подозрении 180 лицам, из них — 18 российским генералам и восьми полковникам. В суды направили 62 обвинительных акта в отношении 146 человек. Уже вынесены 19 обвинительных приговоров, осуждены 28 человек. Трем оккупантам назначено пожизненное лишение свободы.
Папуша записал видеокомментарий на фоне разрушенной школы №134 в Харькове.
«27 февраля 2022 года оккупанты прорвали оборону и вошли в Харьков. Самый масштабный бой в тот день произошел в стенах этой школы, которая в результате столкновения превратилась в руины. Это место стало смертельной ловушкой для оккупантов и символом того, что Харьков никогда не будет российским. Эта школа — о памяти, боли и силе харьковчан. Именно здесь особенно ощущается цена войны и ценность мира», — подчеркнули в прокуратуре.
Напомним, 24 февраля 2022 года началось полномасштабное вторжение РФ в Украину. Сейчас это Национальный день молитвы. Хроника событий этого дня – в материале МГ «Объектив».
Сегодня в центре Харькова почтили минутой молчания память защитников и защитниц, а также мирных жителей, чьи жизни оборвала полномасштабная агрессия РФ против Украины.
Читайте также: «Нам нужен мир навсегда»: Терехов о начале войны и количестве людей в Харькове
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: война, новости Харькова, Харьковская областная прокуратура;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Четыре года войны: сколько людей на Харьковщине убила РФ и каковы разрушения», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 24 февраля 2026 в 12:12;