Четыре года войны: сколько людей на Харьковщине убила РФ и каковы разрушения

За четыре года полномасштабной войны в результате российской агрессии в Харьковской области погибли 2121 человек, среди них 111 детей. Еще 6760 человек пострадали, в том числе 643 ребенка.

Страшную статистику обнародовал по случаю четвертой годовщины большой войны прокурор Харьковской области Юрий Папуша.

По его данным, в регионе разрушено и повреждено более 93 тысяч объектов гражданской и критической инфраструктуры: дома, школы, больницы, энергетические объекты, культурные и религиозные сооружения.

Прокуратура Харьковской области расследует более 27400 уголовных производств по фактам военных преступлений. Уже сообщили о подозрении 180 лицам, из них — 18 российским генералам и восьми полковникам. В суды направили 62 обвинительных акта в отношении 146 человек. Уже вынесены 19 обвинительных приговоров, осуждены 28 человек. Трем оккупантам назначено пожизненное лишение свободы.

Папуша записал видеокомментарий на фоне разрушенной школы №134 в Харькове.

«27 февраля 2022 года оккупанты прорвали оборону и вошли в Харьков. Самый масштабный бой в тот день произошел в стенах этой школы, которая в результате столкновения превратилась в руины. Это место стало смертельной ловушкой для оккупантов и символом того, что Харьков никогда не будет российским. Эта школа — о памяти, боли и силе харьковчан. Именно здесь особенно ощущается цена войны и ценность мира», — подчеркнули в прокуратуре.

Напомним, 24 февраля 2022 года началось полномасштабное вторжение РФ в Украину. Сейчас это Национальный день молитвы. Хроника событий этого дня – в материале МГ «Объектив».

Сегодня в центре Харькова почтили минутой молчания память защитников и защитниц, а также мирных жителей, чьи жизни оборвала полномасштабная агрессия РФ против Украины.