Четвертая годовщина начала войны — минута молчания в центре Харькова (видео)

В центре Харькова почтили минутой молчания память защитников и защитниц, а также мирных жителей, чьи жизни оборвала полномасштабная агрессия РФ против Украины.

Во время минуты молчания движение по улице Сумской перекрывали для транспорта. Возле здания ХОВА присутствовали начальник ХОВА Олег Синегубов, мэр Харькова Игорь Терехов, председатель областного совета Татьяна Егорова-Луценко, руководители структур, ведомств и организаций, горожане.

Видео из Telegram

«Сегодня день, который четыре года назад навсегда изменил нашу историю и каждого из нас. Четыре года тревоги, боли, потерь, испытаний и ежедневной борьбы. Но в то же время — это годы невероятной силы, стойкости и нашего единения в войне за независимость Украины. Годы, когда Харьковщина показала всему миру, что такое несокрушимость. Мы выстояли тогда и выдерживаем сейчас благодаря нашим воинам, спасателям, медикам, правоохранителям, волонтерам и каждому жителю Харьковщины, кто работает, помогает и верит. Харьковщина стала настоящим форпостом Украины», — отметил в Telegram Синегубов.

Напомним, 24 февраля 2022 года началось полномасштабное вторжение РФ в Украину. Сейчас это Национальный день молитвы. Хроника событий этого дня – в материале МГ «Объектив».