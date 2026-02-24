Live

Четвертая годовщина начала войны — минута молчания в центре Харькова (видео)

Общество 10:46   24.02.2026
Елена Нагорная
Четвертая годовщина начала войны — минута молчания в центре Харькова (видео)

В центре Харькова почтили минутой молчания память защитников и защитниц, а также мирных жителей, чьи жизни оборвала полномасштабная агрессия РФ против Украины.

Во время минуты молчания движение по улице Сумской перекрывали для транспорта. Возле здания ХОВА присутствовали начальник ХОВА Олег Синегубов, мэр Харькова Игорь Терехов, председатель областного совета Татьяна Егорова-Луценко, руководители структур, ведомств и организаций, горожане.

Видео из Telegram

«Сегодня день, который четыре года назад навсегда изменил нашу историю и каждого из нас. Четыре года тревоги, боли, потерь, испытаний и ежедневной борьбы. Но в то же время — это годы невероятной силы, стойкости и нашего единения в войне за независимость Украины. Годы, когда Харьковщина показала всему миру, что такое несокрушимость. Мы выстояли тогда и выдерживаем сейчас благодаря нашим воинам, спасателям, медикам, правоохранителям, волонтерам и каждому жителю Харьковщины, кто работает, помогает и верит. Харьковщина стала настоящим форпостом Украины», — отметил в Telegram Синегубов.

Напомним, 24 февраля 2022 года началось полномасштабное вторжение РФ в Украину. Сейчас это Национальный день молитвы. Хроника событий этого дня – в материале МГ «Объектив».

Читайте также: «Нам нужен мир навсегда»: Терехов о начале войны и количестве людей в Харькове

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Новости Харькова — главное за 24 февраля: тревожная ночь, успехи СОУ
Новости Харькова — главное за 24 февраля: тревожная ночь, успехи СОУ
24.02.2026, 10:54
Ночь в Харькове была очень тревожной, были угрозы для города — Терехов (видео)
Ночь в Харькове была очень тревожной, были угрозы для города — Терехов (видео)
24.02.2026, 07:36
«Нам нужен мир навсегда»: Терехов о начале войны и количестве людей в Харькове
«Нам нужен мир навсегда»: Терехов о начале войны и количестве людей в Харькове
24.02.2026, 07:56
Погода в последнюю неделю зимы и будут ли сильные морозы в марте — синоптики
Погода в последнюю неделю зимы и будут ли сильные морозы в марте — синоптики
23.02.2026, 13:22
«Людей полно» — как в Харькове реагируют на новый бесплатный каток (видео)
«Людей полно» — как в Харькове реагируют на новый бесплатный каток (видео)
22.02.2026, 11:40
Четвертая годовщина начала войны — минута молчания в центре Харькова (видео)
Четвертая годовщина начала войны — минута молчания в центре Харькова (видео)
24.02.2026, 10:46

Новости по теме:

08.03.2025
Женщины перекрыли движение в Харькове: в чем причина (фото, видео)
21.02.2025
С сегодняшнего дня харьковское метро будет присоединяться к минуте молчания
01.10.2024
Харьков остановился в День защитников и защитниц Украины (видео)
30.09.2024
Завтра утром Харьковщина «замрет»: люди отложат дела, а транспорт остановится
01.10.2023
Харьков застыл на минуту. В городе почтили память погибших защитников (видео)


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Четвертая годовщина начала войны — минута молчания в центре Харькова (видео)», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 24 февраля 2026 в 10:46;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В центре Харькова почтили минутой молчания память защитников и защитниц, а также мирных жителей, чьи жизни оборвала полномасштабная агрессия РФ против Украины.".