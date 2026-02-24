Четвертая годовщина начала войны — минута молчания в центре Харькова (видео)
В центре Харькова почтили минутой молчания память защитников и защитниц, а также мирных жителей, чьи жизни оборвала полномасштабная агрессия РФ против Украины.
Во время минуты молчания движение по улице Сумской перекрывали для транспорта. Возле здания ХОВА присутствовали начальник ХОВА Олег Синегубов, мэр Харькова Игорь Терехов, председатель областного совета Татьяна Егорова-Луценко, руководители структур, ведомств и организаций, горожане.
Видео из Telegram
«Сегодня день, который четыре года назад навсегда изменил нашу историю и каждого из нас. Четыре года тревоги, боли, потерь, испытаний и ежедневной борьбы. Но в то же время — это годы невероятной силы, стойкости и нашего единения в войне за независимость Украины. Годы, когда Харьковщина показала всему миру, что такое несокрушимость. Мы выстояли тогда и выдерживаем сейчас благодаря нашим воинам, спасателям, медикам, правоохранителям, волонтерам и каждому жителю Харьковщины, кто работает, помогает и верит. Харьковщина стала настоящим форпостом Украины», — отметил в Telegram Синегубов.
Напомним, 24 февраля 2022 года началось полномасштабное вторжение РФ в Украину. Сейчас это Национальный день молитвы. Хроника событий этого дня – в материале МГ «Объектив».
Читайте также: «Нам нужен мир навсегда»: Терехов о начале войны и количестве людей в Харькове
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: минута молчания, новости Харькова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Четвертая годовщина начала войны — минута молчания в центре Харькова (видео)», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 24 февраля 2026 в 10:46;