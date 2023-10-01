Харьков застыл на минуту. В городе почтили память погибших защитников (видео)
В Харьковской области минутой молчания почтили память павших в боях защитников Украины, сообщили в ХОВА.
В День защитников и защитниц в Харьковской области остановились жители области, общественный и гражданский транспорт. Люди почтили память воинов, отдавших свою жизнь за суверенитет и независимость Украины в борьбе с российскими захватчиками.
Общенациональная минута молчания состоялась в 9:00 1 октября. Ее инициировал Президент Украины Владимир Зеленский.
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- • Дата публикации материала: 1 октября 2023 в 12:50;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области минутой молчания почтили память павших в боях защитников Украины, сообщили в ХОВА.".