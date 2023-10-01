Харьков застыл на минуту. В городе почтили память погибших защитников (видео)

В Харьковской области минутой молчания почтили память павших в боях защитников Украины, сообщили в ХОВА.

В День защитников и защитниц в Харьковской области остановились жители области, общественный и гражданский транспорт. Люди почтили память воинов, отдавших свою жизнь за суверенитет и независимость Украины в борьбе с российскими захватчиками.

Общенациональная минута молчания состоялась в 9:00 1 октября. Ее инициировал Президент Украины Владимир Зеленский.