Харків застиг на хвилину. У місті вшанували пам’ять загиблих захисників(відео)

У Харківській області хвилиною мовчання вшанували пам’ять полеглих у боях захисників України, повідомили в ХОВА.

У День захисників і захисниць на Харківщині зупинилися жителі області, громадський і цивільний транспорт. Люди вшанували пам’ять воїнів, які віддали своє життя за суверенітет та незалежність України у боротьбі з російськими загарбниками.

Загальнонаціональна хвилина мовчання відбулася о 9.00 1 жовтня. Її ініціював Президент України Володимир Зеленський.