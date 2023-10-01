Харків застиг на хвилину. У місті вшанували пам’ять загиблих захисників(відео)
У Харківській області хвилиною мовчання вшанували пам’ять полеглих у боях захисників України, повідомили в ХОВА.
У День захисників і захисниць на Харківщині зупинилися жителі області, громадський і цивільний транспорт. Люди вшанували пам’ять воїнів, які віддали своє життя за суверенітет та незалежність України у боротьбі з російськими загарбниками.
Загальнонаціональна хвилина мовчання відбулася о 9.00 1 жовтня. Її ініціював Президент України Володимир Зеленський.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Жовтня 2023 в 12:50;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області хвилиною мовчання вшанували пам’ять полеглих у боях захисників України, повідомили в ХОВА.".