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Харків застиг на хвилину. У місті вшанували пам’ять загиблих захисників(відео)

Суспільство 12:50   01.10.2023
Оксана Якушко
Харків застиг на хвилину. У місті вшанували пам’ять загиблих захисників(відео)

У Харківській області хвилиною мовчання вшанували пам’ять полеглих у боях захисників України, повідомили в ХОВА.

У День захисників і захисниць на Харківщині зупинилися жителі області, громадський і цивільний транспорт. Люди вшанували пам’ять воїнів, які віддали своє життя за суверенітет та незалежність України у боротьбі з російськими загарбниками.

Загальнонаціональна хвилина мовчання відбулася о 9.00 1 жовтня. Її ініціював Президент України Володимир Зеленський.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 1 Жовтня 2023 в 12:50;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області хвилиною мовчання вшанували пам’ять полеглих у боях захисників України, повідомили в ХОВА.".