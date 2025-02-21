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С сегодняшнего дня харьковское метро будет присоединяться к минуте молчания

Общество 09:48   21.02.2025
Николь Костенко-Лагутина
С сегодняшнего дня харьковское метро будет присоединяться к минуте молчания Фото: КП «Харьковский метрополитен»

О нововведении, которое начало действовать в подземке с сегодняшнего дня, сообщили в КП «Харьковский метрополитен».

На предприятии уточнили: метрополитен будет присоединяться к общенациональной минуте молчания ежедневно в 09:00. Память погибших защитников, защитниц, а также мирных жителей Украины будут чтить на всех станциях подземки.

«Также к этому времени будет приостановлена ​​трансляция рекламно-информационных сообщений на телеэкранах, размещенных на некоторых станциях метрополитена», – уточнили в КП.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 21 февраля 2025 в 09:48;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О нововведении, которое начало действовать в подземке с сегодняшнего дня, сообщили в КП «Харьковский метрополитен».".