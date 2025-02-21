С сегодняшнего дня харьковское метро будет присоединяться к минуте молчания

О нововведении, которое начало действовать в подземке с сегодняшнего дня, сообщили в КП «Харьковский метрополитен».

На предприятии уточнили: метрополитен будет присоединяться к общенациональной минуте молчания ежедневно в 09:00. Память погибших защитников, защитниц, а также мирных жителей Украины будут чтить на всех станциях подземки.

«Также к этому времени будет приостановлена ​​трансляция рекламно-информационных сообщений на телеэкранах, размещенных на некоторых станциях метрополитена», – уточнили в КП.