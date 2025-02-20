Полицейские в Харькове проверяют маршрутки (фото)
Фото: УПП в Харьковской области
В Управлении патрульной полиции в Харьковской области проинформировали, что регулярно проверяют маршрутки и их водителей на соблюдение правил пассажирских перевозок.
Инспекторы отдела безопасности дорожного движения контролируют наличие необходимых документов, техническое состояние транспорта, исправность аварийных выходов, правильное расположение мест для сидения и комплектацию.
В полиции подчеркнули, что обязательным условием является прохождение техосмотра, ведь только исправный транспорт может гарантировать безопасную поездку.
В случае нарушений патрульные составляют административные материалы, поскольку за несоблюдение требований предусмотрена ответственность.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: маршрутки, новости Харькова, патрульная полиция Харьковской области, проверки;
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- • Дата публикации материала: 20 февраля 2025 в 21:32;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Управлении патрульной полиции в Харьковской области проинформировали, что регулярно проверяют маршрутки и их водителей на соблюдение правил пассажирских перевозок.".