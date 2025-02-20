Полицейские в Харькове проверяют маршрутки (фото)

В Управлении патрульной полиции в Харьковской области проинформировали, что регулярно проверяют маршрутки и их водителей на соблюдение правил пассажирских перевозок.

Инспекторы отдела безопасности дорожного движения контролируют наличие необходимых документов, техническое состояние транспорта, исправность аварийных выходов, правильное расположение мест для сидения и комплектацию.

В полиции подчеркнули, что обязательным условием является прохождение техосмотра, ведь только исправный транспорт может гарантировать безопасную поездку.

В случае нарушений патрульные составляют административные материалы, поскольку за несоблюдение требований предусмотрена ответственность.