Харьков остановился в День защитников и защитниц Украины (видео)
Фото: ХОВА
В 09:00 Харьков присоединился к общенациональной минуте молчания в День защитников и защитниц Украины.
Этот день – напоминание об украинских военных, которые защищают границы Украины и обеспечивают мирное небо для будущего поколения, написал основатель спецподразделения ГУР МО «Kraken» Константин Немичев.
Видео: «ХС Харьков»/Telegram
«Украина верит в вас, в ваше мужество и стойкость. И сейчас мы знаем: она выстоит. Мы не просто обороняем свою землю — мы уничтожаем врага, и каждый наш шаг приближает тот самый миг, когда оккупанты будут покидать нашу страну раз и навсегда. С праздником!», – добавил Немичев.
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- • Дата публикации материала: 1 октября 2024 в 10:41;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 09:00 Харьков присоединился к общенациональной минуте молчания в День защитников и защитниц Украины. ".