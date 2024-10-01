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Харьков остановился в День защитников и защитниц Украины (видео)

Украина 10:41   01.10.2024
Николь Костенко-Лагутина
Харьков остановился в День защитников и защитниц Украины (видео) Фото: ХОВА

В 09:00 Харьков присоединился к общенациональной минуте молчания в День защитников и защитниц Украины. 

Этот день – напоминание об украинских военных, которые защищают границы Украины и обеспечивают мирное небо для будущего поколения, написал основатель спецподразделения ГУР МО «Kraken» Константин Немичев.

Видео: «ХС Харьков»/Telegram

«Украина верит в вас, в ваше мужество и стойкость. И сейчас мы знаем: она выстоит. Мы не просто обороняем свою землю — мы уничтожаем врага, и каждый наш шаг приближает тот самый миг, когда оккупанты будут покидать нашу страну раз и навсегда. С праздником!», – добавил Немичев.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 1 октября 2024 в 10:41;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 09:00 Харьков присоединился к общенациональной минуте молчания в День защитников и защитниц Украины. ".