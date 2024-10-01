Live
  • Вт 01.10.2024
  • Харків  +23°С
  • USD 41.22
  • EUR 46.15

Харків зупинився в День захисників та захисниць України (відео)

Україна 10:41   01.10.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Харків зупинився в День захисників та захисниць України (відео) Фото: ХОВА

О 09:00 Харків приєднався до загальнонаціональної хвилини мовчання в День захисників та захисниць України. 

Цей день – нагадування про українських військових, які захищають кордони України та забезпечують мирне небо для майбутнього покоління, написав засновник спецпідрозділу ГУР МО «Kraken» Костянтин Немічев.

Відео: “ХС Харків”/Телеграм

“Україна вірить у вас, у вашу мужність і стійкість. І зараз ми знаємо: вона вистоїть. Ми не просто обороняємо свою землю — ми знищуємо ворога, і кожен наш крок наближає ту саму мить, коли окупанти залишать нашу країну раз і назавжди. Зі святом!”, – додав Немічев.

Читайте також: З Днем захисників та захисниць України: як вітають у Харкові (доповнюється)

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Головні новини Харкова 1 жовтня: рух зупинили, Терехов повернувся
Головні новини Харкова 1 жовтня: рух зупинили, Терехов повернувся
01.10.2024, 11:24
Льотчик Андрій “Джус” Пільщиков посмертно отримав звання Героя України
Льотчик Андрій “Джус” Пільщиков посмертно отримав звання Героя України
01.10.2024, 11:46
Торгували підробленим алкоголем, цигарками: незаконний “бізнес” на Харківщині
Торгували підробленим алкоголем, цигарками: незаконний “бізнес” на Харківщині
01.10.2024, 11:19
Інфа “сотка” – реакції на “звільнення” Буданова, яке не відбулося
Інфа “сотка” – реакції на “звільнення” Буданова, яке не відбулося
01.10.2024, 11:08
День захисників та захисниць України в Харкові (відео з висоти)
День захисників та захисниць України в Харкові (відео з висоти)
01.10.2024, 11:07
Харків зупинився в День захисників та захисниць України (відео)
Харків зупинився в День захисників та захисниць України (відео)
01.10.2024, 10:41

Новини за темою:


Ви читали новину: «Харків зупинився в День захисників та захисниць України (відео)»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 1 Жовтня 2024 в 10:41;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "О 09:00 Харків приєднався до загальнонаціональної хвилини мовчання в День захисників та захисниць України. ".