Харків зупинився в День захисників та захисниць України (відео)

О 09:00 Харків приєднався до загальнонаціональної хвилини мовчання в День захисників та захисниць України.

Цей день – нагадування про українських військових, які захищають кордони України та забезпечують мирне небо для майбутнього покоління, написав засновник спецпідрозділу ГУР МО «Kraken» Костянтин Немічев.

Відео: “ХС Харків”/Телеграм

“Україна вірить у вас, у вашу мужність і стійкість. І зараз ми знаємо: вона вистоїть. Ми не просто обороняємо свою землю — ми знищуємо ворога, і кожен наш крок наближає ту саму мить, коли окупанти залишать нашу країну раз і назавжди. Зі святом!”, – додав Немічев.