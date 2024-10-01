Харків зупинився в День захисників та захисниць України (відео)
Фото: ХОВА
О 09:00 Харків приєднався до загальнонаціональної хвилини мовчання в День захисників та захисниць України.
Цей день – нагадування про українських військових, які захищають кордони України та забезпечують мирне небо для майбутнього покоління, написав засновник спецпідрозділу ГУР МО «Kraken» Костянтин Немічев.
Відео: “ХС Харків”/Телеграм
“Україна вірить у вас, у вашу мужність і стійкість. І зараз ми знаємо: вона вистоїть. Ми не просто обороняємо свою землю — ми знищуємо ворога, і кожен наш крок наближає ту саму мить, коли окупанти залишать нашу країну раз і назавжди. Зі святом!”, – додав Немічев.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Жовтня 2024 в 10:41;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "О 09:00 Харків приєднався до загальнонаціональної хвилини мовчання в День захисників та захисниць України. ".