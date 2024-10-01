З Днем захисників і захисниць України: як вітають у Харкові (доповнюється)

1 жовтня – День захисників і захисниць України, українського козацтва та УПА, Покров Пресвятої Богородиці. Цього дня у Харкові з самого ранку вітають українських воїнів.

Одними з перших у Харкові вранці 1 жовтня захисників і захисниць України привітали керівники поліції та прокуратури.

“Сотні тисяч наших захисників і захисниць об’єдналися під синє-жовтим прапором для захисту держави від здичавілих російських ординців. Ніхто не вірив в стійкість українців – ані друзі, ані вороги. Але ми вистояли та героїчно стоїмо проти сильного, добре озброєного, безжального ворога сьогодні”, – написав начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.

Він наголосив, що з початку повномасштабного вторгнення в Харківській області окупанти вбили 14 поліціянтів, ще понад 300 отримали поранення.

Керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков наголосив: “Ви різні: танкісти, піхотинці, лікарі, викладачі, підприємці, журналісти, інженери, митці. В один день ви залишили своє минуле життя заради того, щоб Україна вистояла. Ви ті, хто захищає правду. Ви захищаєте кожного з нас. Ви захищаєте наших дітей, щоб ніколи вони не чули, як російська ракета падає на їхнє місто. Вас бояться ті, для кого воювати — це бити бомбами по багатоповерхівках та дитячих майданчиках. Українськими захисниками та захисницями пишається світ. Ми пишаємось вами не тільки сьогодні. Ми пишаємося кожним з вас завжди”.

Нагадаємо, сьогодні о 9:00 вся Україна зупиниться в загальнонаціональну хвилину мовчання та вшанує пам’ять тих, хто загинув за Україну.