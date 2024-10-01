Сьогодні 1 жовтня: яке свято та день в історії

1 жовтня – День захисників та захисниць України, ветеранів, українського козацтва та УПА, Покрова Пресвятої Богородиці. О 9:00 вся Україна зупиниться в загальнонаціональній хвилині мовчання. 1 жовтня 1648 року козаки захопили фортецю Кодак. У 1869-му з’явилася поштова листівка. У 1931-му ХТЗ випустив перший трактор. У 1945-му завершив роботу Міжнародний військовий трибунал у Нюрнберзі. У 1949-му проголосили створення КНР, а у 2010-му Конституційний Суд України скасував політреформу та повернув Януковичу “повноваження Кучми”.

Свята та пам’ятні дати 1 жовтня

1 жовтня в Україні – День захисників та захисниць України, День українського козацтва, День Української повстанської армії, День ветерана, День соціолога.

“1 жовтня, у День захисників та захисниць, о 09:00 жителі Харківщини та вся Україна зупиняться на загальнонаціональну хвилину мовчання! Зупинимося, відкладемо справи, вийдемо з авто — згадаємо полеглих українських захисників. Вшануймо тих, хто віддав життя за незалежну Україну“, – закликав напередодні начальник ХОВА Олег Синєгубов.

У світі – Міжнародний день людей похилого віку, День геронтолога.

Також відзначають: Міжнародний день охорони єнотів, Всесвітній день вегетаріанства, Міжнародний день музики, Міжнародний день кави, Всесвітній день какао та шоколаду, День CD-плеєра, Всесвітній день татуювальника, День народження поштової листівки, Міжнародний день Гоше.

1 жовтня історія

1 жовтня 1648 року козаки захопили польську фортецю Кодак на Запоріжжі. Докладніше.

1 жовтня 1869 року вважається днем ​​народження поштової листівки. Звичайно, певною мірою дата умовна, адже сама ідея листівок виникла набагато раніше. З поширенням друкарських верстатів з’явилася можливість швидко виготовити велику кількість друкованих зображень. Популярність стали набувати ілюстровані візитки, папір для письма з малюнками тощо. Першу спробу створити вітальну листівку зафіксовано ще в 1777 році. Французький гравер Демезон опублікував у Парижі лист вітальних листівок: маленькі картки можна було вирізати, підписувати та відправляти поштою. Але ідея “не зайшла”. Заможні парижани, які могли дозволити собі придбати таку продукцію, переймалися тим, що текст листівки не прихований конвертом, тому прислуга зможе читати повідомлення. Тож до такого формату повернулися чи не через сторіччя – до того ж уже не у Франції.

Розвитку нових варіацій письмових повідомлень у світі сприяла поштова реформа у Великій Британії та поява у 1840 році перших поштових марок. Тоді ж у продаж надійшли декоративні конверти “Mulready”, розроблені відомим живописцем та дизайнером Вільямом Мюльреді.

Це був перший “товар пошти”, що мав зовнішні прикраси. У 1861 році США мали всі шанси записати “народження листівки” собі в актив. Цього року Джон Чарльтон із Філадельфії запатентував так звану “поштову картку” і продав права на неї Гаймену Ліпману (відомому винаходом олівця з гумкою на кінці). Надалі ці картки стали відомі як “картки Ліпмана”, але не встигли набути популярності, адже через місяць після їх запуску в продаж у США почалася Громадянська війна.

Нарешті у 1869 році сталася подія, яку й визнають “днем народження листівки”. Професор економіки з Відня Емануель Геррманн написав статтю у виданні “Neue Freie Presse”, доводячи, що час та зусилля, які люди часто витрачають на написання вітального листа, є непропорційними до розміру повідомлення. Він запропонував дешевший метод зв’язку – листівку без конверта.

“Його рекомендації вразили Австрійську пошту, яка застосувала їх 1 жовтня 1869 року, в результаті чого з’явилася “Correspondenz-Karte” – світло-коричневий прямокутник розміром 8,5×12 см з місцем для адреси на лицьовій стороні та місцем для короткого повідомлення на обороті, – пише Worldpostcardday.com – У верхньому правому кутку листівки знаходилася марка вартістю 2 крейцери, яка коштувала половину ціни звичайного листа”.

1 жовтня 1931 року Харківський тракторний завод (ХТЗ) випустив перший трактор – СХТЗ 15-30. Докладніше.

1 жовтня 1946 року Нюрнберзький трибунал оголосив вироки головним обвинувачуваним – нацистським політикам, військовим та ідеологам нацизму. Докладніше.

1 жовтня 1949 року на площі Тяньаньмень у Пекіні глава КПК Мао Цзедун офіційно проголосив створення Китайської Народної Республіки. Докладніше.

1 жовтня 2010 року Конституційний Суд України скасував політреформу 2004 року та повернув Конституцію 1996 року. Докладніше.

Церковне свято 14 жовтня

14 жовтня – Покрова Пресвятої Богородиці. У цей день в середині Х століття відбулося чудесне явлення Божої Матері у Влахернській церкві Константинополя, де тоді зберігалися головний покрив, риза та пояс Богородиці. У той момент Константинополь був в облозі сарацинів, і міг пасти в будь-який момент. Жителі знайшли притулок у храмі та молилися. Зокрема, й імператор Лев VI з імператрицею. І під час всеношної сталося диво: святий юродивий Андрій з учнем Епіфанієм побачили, як Божа Матір уклінно молилася про спасіння народу. Після того вона підійшла до престолу, зняла з голови покривало і покрила їм усіх, хто молився в храмі. Наступного ранку ворог відступив від міста.

Народні прикмети

Якщо на Покрову відлітають журавлі, то зима буде ранньою та холодною.

Якщо дуб та береза на Покрову скинуть все листя, то рік буде легкий.

Якщо перший сніг до Покрови випаде, то зима нескоро прийде.

Що не можна робити 1 жовтня

Не можна працювати по дому, прибирати, прати та шити.

Не можна довго стояти біля плити та готувати страви.

Не можна вживати спиртне.

Не можна стригти нігті.