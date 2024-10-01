С Днем защитников и защитниц Украины: как поздравляют в Харькове (дополняется)
1 октября — День защитников и защитниц Украины, украинского казачества и УПА, Покров Пресвятой Богородицы. В этот день в Харькове с самого утра поздравляют украинских воинов.
Одними из первых в Харькове утром 1 октября защитников и защитниц Украины поздравили руководители полиции и прокуратуры.
«Сотни тысяч наших защитников и защитниц объединились под сине-желтым флагом для защиты государства от одичавших российских ордынцев. Никто не верил в стойкость украинцев – ни друзья, ни враги. Но мы выстояли и героически стоим против сильного, хорошо вооруженного, безжалостного врага сегодня», — написал начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.
Он подчеркнул, что с начала полномасштабного вторжения в Харьковской области оккупанты убили 14 полицейских, еще более 300 получили ранения.
Руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков подчеркнул: «Вы разные: танкисты, пехотинцы, врачи, преподаватели, предприниматели, журналисты, инженеры, художники. В один день вы оставили свою прошлую жизнь ради того, чтобы Украина выстояла. Вы — те, кто защищает правду. Вы защищаете каждого из нас. Вы защищаете наших детей, чтобы они никогда не слышали, как российская ракета падает на их город. Вас боятся те, для кого воевать — бить бомбами по многоэтажкам и детским площадкам. Украинскими защитниками и защитницами гордится мир. Мы гордимся вами не только сегодня. Мы гордимся каждым из вас всегда».
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Напомним, сегодня в 9:00 вся Украина остановится в общенациональную минуту молчания и почтит память тех, кто погиб за Украину.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: День защитников и защитниц Украины, новости Харькова, поздравления, тимошко, Фильчаков;
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- • Дата публикации материала: 1 октября 2024 в 08:31;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "1 октября — День защитников и защитниц Украины, украинского казачества и УПА, Покров Пресвятой Богородицы. В этот день в Харькове с самого утра поздравляют украинских воинов".