В воде и грязи по колено: Сырский показал харьковскую 92 ОМБр в окопах (видео)
Фото: кадр из видео
Видео передвижения защитников Украины в окопах на неустановленной локации опубликовал командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал-полковник Александр Сырский.
«92 ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко. От стойкости каждого воина сегодня зависит результат Украины в поле боя. Герои! Честь!» — подписал опубликованное в telegram видео Сырский.
На странице 92 ОМБр в facebook под этим роликом отметили: «Вместо 1000 слов! Каждый из них заботится о нашем покое!»
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- • Дата публикации материала: 10 апреля 2023 в 07:26;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Видео передвижения защитников Украины в окопах на неустановленной локации опубликовал командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал-полковник Александр Сырский".