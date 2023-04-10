В воде и грязи по колено: Сырский показал харьковскую 92 ОМБр в окопах (видео)

Видео передвижения защитников Украины в окопах на неустановленной локации опубликовал командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал-полковник Александр Сырский.

«92 ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко. От стойкости каждого воина сегодня зависит результат Украины в поле боя. Герои! Честь!» — подписал опубликованное в telegram видео Сырский.

На странице 92 ОМБр в facebook под этим роликом отметили: «Вместо 1000 слов! Каждый из них заботится о нашем покое!»