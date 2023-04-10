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В воде и грязи по колено: Сырский показал харьковскую 92 ОМБр в окопах (видео)

Общество 07:26   10.04.2023
Оксана Горун
В воде и грязи по колено: Сырский показал харьковскую 92 ОМБр в окопах (видео) Фото: кадр из видео

Видео передвижения защитников Украины в окопах на неустановленной локации опубликовал командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал-полковник Александр Сырский.

«92 ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко. От стойкости каждого воина сегодня зависит результат Украины в поле боя. Герои! Честь!» — подписал опубликованное в telegram видео Сырский.

На странице 92 ОМБр в facebook под этим роликом отметили: «Вместо 1000 слов! Каждый из них заботится о нашем покое!»

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Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 10 апреля 2023 в 07:26;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Видео передвижения защитников Украины в окопах на неустановленной локации опубликовал командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал-полковник Александр Сырский".