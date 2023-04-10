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У воді та бруді по коліно: Сирський показав харківську 92 ОМБ в окопах (відео)

Суспільство 07:26   10.04.2023
Оксана Горун
У воді та бруді по коліно: Сирський показав харківську 92 ОМБ в окопах (відео) Фото: кадр із відео

Відео пересування захисників України в окопах на невстановленій локації опублікував командувач Сухопутних військ ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський.

92 ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка. Від стійкості кожного воїна сьогодні залежить результат України на полі бою. Герої! Честь!підписав опубліковане в телеграмі відео Сирський.

На сторінці 92 ОМБр у фейсбуці під цим роликом відзначили: “Замість 1000 слів! Кожен із них дбає про наш спокій!”

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Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , ;

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    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відео пересування захисників України в окопах на невстановленій локації опублікував командувач Сухопутних військ ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський".