У воді та бруді по коліно: Сирський показав харківську 92 ОМБ в окопах (відео)
Фото: кадр із відео
Відео пересування захисників України в окопах на невстановленій локації опублікував командувач Сухопутних військ ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський.
“92 ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка. Від стійкості кожного воїна сьогодні залежить результат України на полі бою. Герої! Честь!” – підписав опубліковане в телеграмі відео Сирський.
На сторінці 92 ОМБр у фейсбуці під цим роликом відзначили: “Замість 1000 слів! Кожен із них дбає про наш спокій!”
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Квітня 2023 в 07:26;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відео пересування захисників України в окопах на невстановленій локації опублікував командувач Сухопутних військ ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський".