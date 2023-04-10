У воді та бруді по коліно: Сирський показав харківську 92 ОМБ в окопах (відео)

Відео пересування захисників України в окопах на невстановленій локації опублікував командувач Сухопутних військ ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський.

“92 ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка. Від стійкості кожного воїна сьогодні залежить результат України на полі бою. Герої! Честь!” – підписав опубліковане в телеграмі відео Сирський.

На сторінці 92 ОМБр у фейсбуці під цим роликом відзначили: “Замість 1000 слів! Кожен із них дбає про наш спокій!”