Харківська ОМБр показала, як нищать ворога в районі Бахмута (відео)

92-га окрема механізована бригада імені кошового отамана Івана Сірка, яка базується на Харківщині показала як відпрацьовують по позиціях ворога в районі Бахмута Донецької області.

Відео 9 квітня опублікувала 92-га ОМБр.

На відео видно, як танкісти 92 ОМБр виїхали на підтримку піхоті. Позиції ЗСУ та російських окупантів розділяє лише лісосмуга.

«На підтримку піхотинцям виїжджає танчик. Відпрацьовує. Ці кілька хвилин бою не передають весь жах ситуації і героїзм наших захисників. Вони безстрашно борються за кожен метр української землі», – прокоментували бійці 92-ої бригади.