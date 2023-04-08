Бійці харківської тероборони показали, як під обстрілом їдуть у Бахмут (відео)

Бійці харківської 127-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ продовжують виконувати завдання з оборони міста Бахмут Донецької області.

Захисники з 228-го батальйону бригади опублікували в Telegram відео, як вони дістаються в Бахмут “дорогою життя”, яка постійно обстрілюється. Вздовж неї можна побачити безліч понівечених автомобілів. Бійці їдуть машиною, і кілька ворожих ударів у землю поруч із дорогою потрапляють на відео.

“Дуже шумно. Приїхала купа різних бандитів. Не радив би їхати сюди відпочивати. Містечко на любителя”, – коментує один із бійців.

Увага! На відео є ненормативна лексика!

Відео: 127-га бригада ТрО