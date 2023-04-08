Live
  • Неділя 09.04.2023
    • Харків
  •   +13°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.91
    • 🟢

Бійці харківської тероборони показали, як під обстрілом їдуть у Бахмут (відео)

Суспільство 12:09   08.04.2023
Олена Нагорна
Бійці харківської тероборони показали, як під обстрілом їдуть у Бахмут (відео)

Бійці харківської 127-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ продовжують виконувати завдання з оборони міста Бахмут Донецької області.

Захисники з 228-го батальйону бригади опублікували в Telegram відео, як вони дістаються в Бахмут “дорогою життя”, яка постійно обстрілюється. Вздовж неї можна побачити безліч понівечених автомобілів. Бійці їдуть машиною, і кілька ворожих ударів у землю поруч із дорогою потрапляють на відео.

“Дуже шумно. Приїхала купа різних бандитів. Не радив би їхати сюди відпочивати. Містечко на любителя”, – коментує один із бійців.

Увага! На відео є ненормативна лексика! 

Відео: 127-га бригада ТрО

Читайте також: Залужний показав, як під Бахмутом працюють мінометники харківської ТрО (відео)

Автор: Олена Нагорна

Новини за темою:

21:32
Терехов оцінив зв’язок між заявами про відновлення світла та ударами РФ
20:23
Ворог обстріляв Куп’янщину: Синєгубов повідомляє про двох загиблих і поранену
19:35
Кінцева станція: “Перемога”: харків’ян мотивують бордами в метро (фото)
18:30
15 населених пунктів Харківщини були під обстрілами армії РФ – Генштаб
18:07
Ми знали, що ми є смертниками, – фермери звільненої рік тому Гусарівки (сюжет)

  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Бійці харківської тероборони показали, як під обстрілом їдуть у Бахмут (відео)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 8 Квітня 2023 в 12:09;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бійці харківської 127-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ продовжують виконувати завдання з оборони міста Бахмут Донецької області.".