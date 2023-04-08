Бойцы харьковской теробороны показали, как под обстрелом едут в Бахмут (видео)

Бойцы харьковской 127-й отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ продолжают выполнять задачи по обороне города Бахмут Донецкой области.

Защитники из 228-го батальона бригады опубликовали в Telegram видео, как они добираются в Бахмут по «дороге жизни», которая постоянно обстреливается. Вдоль нее можно увидеть множество изуродованных автомобилей. Бойцы едут на машине, и несколько вражеских ударов в землю рядом с дорогой попадают на видео.

«Очень шумно. Приехала куча разных бандитов. Не советовал бы ехать сюда отдыхать. Городок на любителя», — комментирует один из бойцов.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Видео: 127-я бригада ТрО