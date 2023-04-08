Бойцы харьковской теробороны показали, как под обстрелом едут в Бахмут (видео)
Бойцы харьковской 127-й отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ продолжают выполнять задачи по обороне города Бахмут Донецкой области.
Защитники из 228-го батальона бригады опубликовали в Telegram видео, как они добираются в Бахмут по «дороге жизни», которая постоянно обстреливается. Вдоль нее можно увидеть множество изуродованных автомобилей. Бойцы едут на машине, и несколько вражеских ударов в землю рядом с дорогой попадают на видео.
«Очень шумно. Приехала куча разных бандитов. Не советовал бы ехать сюда отдыхать. Городок на любителя», — комментирует один из бойцов.
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!
Видео: 127-я бригада ТрО
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- • Дата публикации материала: 8 апреля 2023 в 12:09;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы харьковской 127-й отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ продолжают выполнять задачи по обороне города Бахмут Донецкой области.".