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Бойцы харьковской теробороны показали, как под обстрелом едут в Бахмут (видео)

Общество 12:09   08.04.2023
Елена Нагорная
Бойцы харьковской теробороны показали, как под обстрелом едут в Бахмут (видео)

Бойцы харьковской 127-й отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ продолжают выполнять задачи по обороне города Бахмут Донецкой области.

Защитники из 228-го батальона бригады опубликовали в Telegram видео, как они добираются в Бахмут по «дороге жизни», которая постоянно обстреливается. Вдоль нее можно увидеть множество изуродованных автомобилей. Бойцы едут на машине, и несколько вражеских ударов в землю рядом с дорогой попадают на видео.

«Очень шумно. Приехала куча разных бандитов. Не советовал бы ехать сюда отдыхать. Городок на любителя», — комментирует один из бойцов.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика! 

Видео: 127-я бригада ТрО

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 8 апреля 2023 в 12:09;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы харьковской 127-й отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ продолжают выполнять задачи по обороне города Бахмут Донецкой области.".