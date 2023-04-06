Залужный показал, как у Бахмута работают минометчики харьковской ТрО (видео)

Минометные расчеты харьковской 127-й отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ вместе с аэроразведкой и корректировщиками эффективно уничтожают противника под городом Бахмут Донецкой области и крепко держат оборону.

Об этом написал в Telegram главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и опубликовал видео работы защитников.

Видео: Валерий Залужный