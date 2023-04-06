Залужный показал, как у Бахмута работают минометчики харьковской ТрО (видео)
Минометные расчеты харьковской 127-й отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ вместе с аэроразведкой и корректировщиками эффективно уничтожают противника под городом Бахмут Донецкой области и крепко держат оборону.
Об этом написал в Telegram главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и опубликовал видео работы защитников.
Видео: Валерий Залужный
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- • Дата публикации материала: 6 апреля 2023 в 19:16;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Минометные расчеты харьковской 127-й отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ вместе с аэроразведкой и корректировщиками эффективно уничтожают противника под городом Бахмут Донецкой области и крепко держат оборону.".