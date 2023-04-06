Залужний показав, як під Бахмутом працюють мінометники харківської ТрО (відео)
Мінометні розрахунки харківської 127-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ разом з аеророзвідкою та корегувальниками ефективно знищують супротивника під містом Бахмут Донецької області та міцно тримають оборону.
Про це написав у Telegram головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та опублікував відео роботи захисників.
Відео: Валерій Залужний
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Квітня 2023 в 19:16;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мінометні розрахунки харківської 127-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ разом з аеророзвідкою та корегувальниками ефективно знищують супротивника під містом Бахмут Донецької області та міцно тримають оборону.".