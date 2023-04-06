Залужний показав, як під Бахмутом працюють мінометники харківської ТрО (відео)

Мінометні розрахунки харківської 127-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ разом з аеророзвідкою та корегувальниками ефективно знищують супротивника під містом Бахмут Донецької області та міцно тримають оборону.

Про це написав у Telegram головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та опублікував відео роботи захисників.

Відео: Валерій Залужний