Харьковская ОМБр показала, как уничтожают врага в районе Бахмута (видео)

92-я отдельная механизированная бригада имени кошевого атамана Ивана Сирка, которая базируется на Харьковщине, показала, как отрабатывают по позициям врага в районе Бахмута Донецкой области.

Видео 9 апреля опубликовала 92-я ОМБр.

На видео видно, как танкисты 92 ОМБр выехали в поддержку пехоты. Позиции ВСУ и российских оккупантов разделяет только лесополоса.

«В поддержку пехотинцам выезжает танчик. Отрабатывает. Эти несколько минут боя не передают весь ужас ситуации и героизм наших защитников. Они бесстрашно борются за каждый метр украинской земли», — прокомментировали бойцы 92-й бригады.