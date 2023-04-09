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Харьковская ОМБр показала, как уничтожают врага в районе Бахмута (видео)

Общество 14:09   09.04.2023
Виктория Яковенко
Харьковская ОМБр показала, как уничтожают врага в районе Бахмута (видео)

92-я отдельная механизированная бригада имени кошевого атамана Ивана Сирка, которая базируется на Харьковщине, показала, как отрабатывают по позициям врага в районе Бахмута Донецкой области.

Видео 9 апреля опубликовала 92-я ОМБр.

На видео видно, как танкисты 92 ОМБр выехали в поддержку пехоты. Позиции ВСУ и российских оккупантов разделяет только лесополоса.

«В поддержку пехотинцам выезжает танчик. Отрабатывает. Эти несколько минут боя не передают весь ужас ситуации и героизм наших защитников. Они бесстрашно борются за каждый метр украинской земли», — прокомментировали бойцы 92-й бригады.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 9 апреля 2023 в 14:09;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "92-я отдельная механизированная бригада имени кошевого атамана Ивана Сирка, которая базируется на Харьковщине, показала, как отрабатывают по позициям врага в районе Бахмута Донецкой области.".