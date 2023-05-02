Sirko: первый серийный украинский беспилотник презентовали харьковчане (фото)

Харьковские изобретатели из компании Skyassist разработали первый украинский серийный беспилотник Sirko. Аппарат-разведчик преодолевает расстояние до 50 км вглубь фронта. До конца лета планируется поставить 2 тысячи таких дронов на фронт.

«БпЛА Sirko — это тактический разведчик самолетного типа с неподвижным крылом. Он может собирать разведывательную информацию, обеспечивая устойчивую видеосвязь с оператором на расстоянии до 30 километров, в офлайн-режиме — до 50 км», — рассказал председатель наблюдательного совета Skyassist Игорь Криничко, передает «АрміяInform».

Беспилотник имеет литой корпус, что позволяет организовать процесс его сборки на конвейере и обеспечить массовое производство.

«Мы можем собирать до тысячи БпЛА в месяц. В то же время при надлежащем финансировании мы можем масштабировать наши производственные мощности, поскольку технология штамповки позволяет делать около 200 бортов в день. Стоимость беспилотника без станции — 3 тысячи долларов. С наземной станцией, в зависимости от комплектации — до 9 тысяч долларов», — рассказывает Криничко.

Sirko имеет 93 сантиметра в крыльях и считается сверхлегким, поскольку весит 1,37 килограмма. Заряда аккумулятора хватает, чтобы преодолеть расстояние до 130-140 километров на высоте около тысячи метров. В воздухе беспилотник может находиться до полутора часов в зависимости от погодных условий — например, при сильном ветре это время уменьшается.

На Sirko установлены четыре 4К-камеры. Видеозапись на борт оператора передается онлайн. Беспилотник может работать и в офлайн-режиме, записывая информацию на камеру. Также аппарат способен лететь по заранее разработанному маршруту.

По словам конструкторов, аппарат сделан из полимерного материала, который является полностью радиопрозрачным — в режиме радиомолчания средства электронной борьбы противника его не видят или воспринимают, как птицу.

Отличает Sirko от других известных беспилотников и то, что его операторы могут управлять им из укрытия, например, блиндажа.

«Известный всем БпЛА Mavic управляется только вручную. А его пульты управления излучают радиоволны, которые враг может зафиксировать. То есть из соображений безопасности находиться на местности оператор может очень короткое время, а маршрут полета БпЛА будет также недолгим. Строение же нашего комплекса продлевает работу оператора, а также может спасти его жизнь в случае, если РЭБ противника зафиксирует работу станции и откроет огонь в ее направлении», — объясняет Криничко.



Фото: «АрміяInform»

Освоить управление Sirko можно в течение двух-трех недель, говорят производители. Школа операторов находится непосредственно на производстве.

По словам Криничко, сейчас предприятие — на стадии подписания государственного соглашения на поставку комплексов, в том числе и с Минобороны. Вскоре разработчики презентуют первый ударный беспилотник украинского производства.