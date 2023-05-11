Live
  • Четверг 11.05.2023
    • Харьков
  •   +13°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.04
    • 🟢

Купянские полицейские показали свой новый дрон и рассказали, что он может

Общество 18:50   11.05.2023
Елена Нагорная
Купянские полицейские показали свой новый дрон и рассказали, что он может Фото: Сергей Болвинов

У криминалистов в прифронтовом городе Купянск Харьковской области теперь есть дрон Mavik 2. Он поможет правоохранителям фиксировать последствия вражеских атак и спасать пострадавших.

Об этом пишет в Facebook начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

«Дрон оснащен тепловизионной камерой и громкоговорителем. Уже есть в области пример, когда удалось спасти жизни жертв обстрела благодаря беспилотнику», — рассказывает Болвинов.

Он добавил, что криминалисты и следователи теперь также имеют новые объективы и фотоаппараты для фиксации военных преступлений россиян.

Читайте также: Sirko: первый серийный украинский беспилотник презентовали харьковчане (фото)

Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

18:16
В Холодногорском районе ликвидировали сложную аварию на водоводе
16:06
Днем оккупанты обстреляли Волчанск: есть раненая (фото)
15:16
В Харькове разворовали 2,2 млн грн при ремонте больницы: подозревают директора
13:44
Восстановление харьковского политеха: Минобразования выделило 2 млн грн
10:00
Утренний подрыв на мине в Изюме: полиция сообщила подробности

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Купянские полицейские показали свой новый дрон и рассказали, что он может»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 11 мая 2023 в 18:50;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "У криминалистов в прифронтовом городе Купянск Харьковской области теперь есть дрон Mavik 2. Он поможет правоохранителям фиксировать последствия вражеских атак и спасать пострадавших.".