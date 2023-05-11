Купянские полицейские показали свой новый дрон и рассказали, что он может
Фото: Сергей Болвинов
У криминалистов в прифронтовом городе Купянск Харьковской области теперь есть дрон Mavik 2. Он поможет правоохранителям фиксировать последствия вражеских атак и спасать пострадавших.
Об этом пишет в Facebook начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.
«Дрон оснащен тепловизионной камерой и громкоговорителем. Уже есть в области пример, когда удалось спасти жизни жертв обстрела благодаря беспилотнику», — рассказывает Болвинов.
Он добавил, что криминалисты и следователи теперь также имеют новые объективы и фотоаппараты для фиксации военных преступлений россиян.
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- • Дата публикации материала: 11 мая 2023 в 18:50;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "У криминалистов в прифронтовом городе Купянск Харьковской области теперь есть дрон Mavik 2. Он поможет правоохранителям фиксировать последствия вражеских атак и спасать пострадавших.".