Купянские полицейские показали свой новый дрон и рассказали, что он может

У криминалистов в прифронтовом городе Купянск Харьковской области теперь есть дрон Mavik 2. Он поможет правоохранителям фиксировать последствия вражеских атак и спасать пострадавших.

Об этом пишет в Facebook начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

«Дрон оснащен тепловизионной камерой и громкоговорителем. Уже есть в области пример, когда удалось спасти жизни жертв обстрела благодаря беспилотнику», — рассказывает Болвинов.

Он добавил, что криминалисты и следователи теперь также имеют новые объективы и фотоаппараты для фиксации военных преступлений россиян.