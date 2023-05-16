На Харьковщине пограничники приземлили вражеский дрон «Картограф» (фото)
Пограничники сбили российский дрон-разведчик «Картограф» с 12 камерами.
Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.
«На днях, во время выполнения боевых задач, бойцы Госпогранслужбы обнаружили беспилотный летательный аппарат, пересекший государственную границу и летевшую вглубь территории Украины», — отметили в ГПСУ.
Пограничники приземлили вражеский дрон с помощью специальных технических средств.
Это оказался секретный аппарат, предназначенный для создания планов местности, так называемый «Картограф». Он имеет камеру с 12 объективами и входит в «семейство» многоцелевых беспилотных комплексов «Птеро».
Российские оккупанты таким образом пытаются проводить воздушную разведку и пускать в действие БПЛА оперативно-тактического уровня различных модификаций, добавили в ГПСУ.
Читайте также: Купянские полицейские показали свой новый дрон и рассказали, что он может
Новости по теме:
Вы читали новость: «На Харьковщине пограничники приземлили вражеский дрон «Картограф» (фото)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 16 мая 2023 в 12:02;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пограничники сбили российский дрон-разведчик «Картограф» с 12 камерами.".