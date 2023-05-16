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На Харьковщине пограничники приземлили вражеский дрон «Картограф» (фото)

Общество 12:02   16.05.2023
Виктория Яковенко
На Харьковщине пограничники приземлили вражеский дрон «Картограф» (фото) Фото: ГПСУ

Пограничники сбили российский дрон-разведчик «Картограф» с 12 камерами.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

«На днях, во время выполнения боевых задач, бойцы Госпогранслужбы обнаружили беспилотный летательный аппарат, пересекший государственную границу и летевшую вглубь территории Украины», — отметили в ГПСУ.

Пограничники приземлили вражеский дрон с помощью специальных технических средств.

Это оказался секретный аппарат, предназначенный для создания планов местности, так называемый «Картограф». Он имеет камеру с 12 объективами и входит в «семейство» многоцелевых беспилотных комплексов «Птеро».

Российские оккупанты таким образом пытаются проводить воздушную разведку и пускать в действие БПЛА оперативно-тактического уровня различных модификаций, добавили в ГПСУ.

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Фото: ГПСУ

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 16 мая 2023 в 12:02;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пограничники сбили российский дрон-разведчик «Картограф» с 12 камерами.".