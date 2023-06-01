Харьковские бойцы 92 ОМБр и ГПСУ показали, что уничтожили у врага за пару дней
За последние несколько дней артиллеристы 92 ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко и бойцы ГПСУ уничтожили 12 мест размещения врага.
Видео удачных отработок опубликовали в ГПСУ.
На Сватовском направлении украинские защитники также уничтожили вражеский склад боекомплекта, 7 грузовиков, 1 МТЛБ, 1 ЗРК ТОР и 2 САУ.
Таких успехов воины достигли за 188 боевых вылетов.
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- • Дата публикации материала: 1 июня 2023 в 12:45;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За последние несколько дней артиллеристы 92 ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко и бойцы ГПСУ уничтожили 12 мест размещения врага.".