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Харьковские бойцы 92 ОМБр и ГПСУ показали, что уничтожили у врага за пару дней

Общество 12:45   01.06.2023
Виктория Яковенко
Харьковские бойцы 92 ОМБр и ГПСУ показали, что уничтожили у врага за пару дней

За последние несколько дней артиллеристы 92 ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко и бойцы ГПСУ уничтожили 12 мест размещения врага.

Видео удачных отработок опубликовали в ГПСУ.

На Сватовском направлении украинские защитники также уничтожили вражеский склад боекомплекта, 7 грузовиков, 1 МТЛБ, 1 ЗРК ТОР и 2 САУ.

Таких успехов воины достигли за 188 боевых вылетов.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 1 июня 2023 в 12:45;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За последние несколько дней артиллеристы 92 ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко и бойцы ГПСУ уничтожили 12 мест размещения врага.".