«Зафиксировано 2 попадания в Индустриальном районе», — Синегубов
В Харькове зафиксировано 2 попадания в Индустриальном районе. Все службы уже выехали на места прилетов.
Об этом сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
«Информация о пострадавших на эту минуту не поступала. Данные обновляются», – написал Синегубов.
Читайте также: Взрывы в Харькове. Враг ударил ракетами по Индустриальному району – Терехов
Новости по теме:
Вы читали новость: ««Зафиксировано 2 попадания в Индустриальном районе», — Синегубов»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 1 июня 2023 в 14:20;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове зафиксировано 2 попадания в Индустриальном районе. Все службы уже выехали на места прилетов.".