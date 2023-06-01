«Зафиксировано 2 попадания в Индустриальном районе», — Синегубов

В Харькове зафиксировано 2 попадания в Индустриальном районе. Все службы уже выехали на места прилетов.

Об этом сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

«Информация о пострадавших на эту минуту не поступала. Данные обновляются», – написал Синегубов.