Из-под завалов спасли женщину – Терехов сообщил подробности обстрела Харькова

Армия РФ ударила по промышленному объекту в Харькове.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

«Обошлось без пожара, но с разрушениями. Из-под завалов спасли женщину», – уточнил мэр.

Терехов добавил, что женщина предварительно не пострадала, но врачи все равно ее осмотрят.