Из-под завалов спасли женщину – Терехов сообщил подробности обстрела Харькова
Армия РФ ударила по промышленному объекту в Харькове.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
«Обошлось без пожара, но с разрушениями. Из-под завалов спасли женщину», – уточнил мэр.
Терехов добавил, что женщина предварительно не пострадала, но врачи все равно ее осмотрят.
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- • Дата публикации материала: 1 июня 2023 в 14:37;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ ударила по промышленному объекту в Харькове.".