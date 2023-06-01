Синегубов об ударе по Харькову: рассчитывали, что на предприятии есть рабочие

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил подробности о ракетном ударе по промышленному предприятию в Харькове днем 1 июня.

«Днем враг нанес два ракетных удара по Индустриальному району города Харькова. Это промзона. Одно из наших промышленных предприятий. Враг цинично нанес удар днем, поскольку действительно рассчитывал, что там были бы соответствующие работники. Наши подразделения ГСЧС в усиленном режиме на месте, ликвидируют последствия, разбирают завалы. Женщину достали с относительно нетяжелыми ранениями. Состояние ее сейчас стабильное», — сказал Синегубов в эфире нацмарафона.

Он сообщил, что, по имеющейся информации, больше людей под завалами нет. Однако окончательно в этом можно будет убедиться только тогда, когда спасательные работы завершатся.

Удар, по словам Синегубова, предварительно наносили из ЗРК С-300 — двумя ракетами.

«Это предприятие исключительно гражданское, никак с оборонной промышленностью не связано. Только гражданские люди. То, что враг нанес эти удары днем – это исключительно террор гражданского населения и желание уничтожить промышленный потенциал города Харькова и Харьковской области. Он не может фактически простить того, что город Харьков не является пророссийским городом», — высказался начальник ХОВА.

Он также отметил, что Харьковская область фактически ежедневно — под ракетными ударами, прилетают управляемые авиабомбы.

«Враг в сутки от 10 до 20 населенных пунктов постоянно обстреливает», — сказал Синегубов.