Враг бил по Харьковщине ракетами, пытался наступать и наносил авиаудары — ГШ
В течение суток армия РФ ударила двумя ракетами С-300 по Харькову, вела безуспешные наступательные действия западнее села Масютовка, нанесла авиаудары в районах сел Ольшана, Котляровка и Крахмальное. Кроме этого, враг обстрелял из минометов и артиллерии по меньшей мере 18 населенных пунктов региона.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.
— Противник ударил двумя зенитными управляемыми ракетами С-300 по Харькову.
— На Слобожанском направлении враг обстрелял из минометов и артиллерии населенные пункты Уды, Казачья Лопань, Гоптовка, Огурцово, Гатище, Бугроватка, Волчанск, Малая Волчья, Варваровка, Бударки и Чугуновка.
— На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Фиголевка, Новомлинск, Двуречная, Масютовка, Лиман Первый, Кисловка и Берестовое.
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- • Дата публикации материала: 1 июня 2023 в 18:29;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток армия РФ ударила двумя ракетами С-300 по Харькову, вела безуспешные наступательные действия западнее села Масютовка, нанесла авиаудары в районах сел Ольшана, Котляровка и Крахмальное. Кроме этого, враг обстрелял из минометов и артиллерии по меньшей мере 18 населенных пунктов региона.".