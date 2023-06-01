Враг бил по Харьковщине ракетами, пытался наступать и наносил авиаудары — ГШ

В течение суток армия РФ ударила двумя ракетами С-300 по Харькову, вела безуспешные наступательные действия западнее села Масютовка, нанесла авиаудары в районах сел Ольшана, Котляровка и Крахмальное. Кроме этого, враг обстрелял из минометов и артиллерии по меньшей мере 18 населенных пунктов региона.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

— Противник ударил двумя зенитными управляемыми ракетами С-300 по Харькову.

— На Слобожанском направлении враг обстрелял из минометов и артиллерии населенные пункты Уды, Казачья Лопань, Гоптовка, Огурцово, Гатище, Бугроватка, Волчанск, Малая Волчья, Варваровка, Бударки и Чугуновка.

— На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Фиголевка, Новомлинск, Двуречная, Масютовка, Лиман Первый, Кисловка и Берестовое.