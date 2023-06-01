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Враг бил по Харьковщине ракетами, пытался наступать и наносил авиаудары — ГШ

Происшествия 18:29   01.06.2023
Елена Нагорная
Враг бил по Харьковщине ракетами, пытался наступать и наносил авиаудары — ГШ

В течение суток армия РФ ударила двумя ракетами С-300 по Харькову, вела безуспешные наступательные действия западнее села Масютовка, нанесла авиаудары в районах сел Ольшана, Котляровка и Крахмальное. Кроме этого, враг обстрелял из минометов и артиллерии по меньшей мере 18 населенных пунктов региона.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

— Противник ударил двумя зенитными управляемыми ракетами С-300 по Харькову.

— На Слобожанском направлении враг обстрелял из минометов и артиллерии населенные пункты Уды, Казачья Лопань, Гоптовка, Огурцово, Гатище, Бугроватка, Волчанск, Малая Волчья, Варваровка, Бударки и Чугуновка.

— На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Фиголевка, Новомлинск, Двуречная, Масютовка, Лиман Первый, Кисловка и Берестовое.

Читайте также: Ночная атака «Искандерами», авиаудары и обстрелы Харьковщины: данные Генштаба

Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 1 июня 2023 в 18:29;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток армия РФ ударила двумя ракетами С-300 по Харькову, вела безуспешные наступательные действия западнее села Масютовка, нанесла авиаудары в районах сел Ольшана, Котляровка и Крахмальное. Кроме этого, враг обстрелял из минометов и артиллерии по меньшей мере 18 населенных пунктов региона.".