Ночью враг атаковал Украину ракетами и «Шахедами». ПВО уничтожила все
Генштаб ВСУ и Киевская ГВА сообщили подробности о ночной атаке крылатыми ракетами и «Шахедами». Предварительно сбито около 30 целей.
«Этой ночью враг задействовал для ударов 15 крылатых ракет (тип уточняется) и 18 иранских ударных БпЛА «Shahed» — все эти воздушные цели были уничтожены нашими защитниками. Информация уточняется», — сообщили в утренней сводке Генштаба ВСУ.
По имеющейся информации, пострадавших и разрушений нет. Атака очередной раз предназначалась столице Украины.
«Пуски ракет были осуществлены из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспия, вероятно – крылатыми ракетами типа Х-101/555. Синхронно, по разным направлениям Киев атаковали БпЛА. По предварительным данным – баражирующие боеприпасы «Shahed», — сообщил подробности начальник КГВА Сергей Попко. — Но наша ПВО – просто титаны! По предварительной информации, в воздушном пространстве над Киевом и вокруг Киева силами и средствами противовоздушной обороны были обнаружены и уничтожены более 30 воздушных целей разного типа! Информация о разрушениях и пострадавших отсутствует».
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- • Дата публикации материала: 2 июня 2023 в 07:08;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ и Киевская ГВА сообщили подробности о ночной атаке крылатыми ракетами и «Шахедами». Предварительно сбито около 30 целей".