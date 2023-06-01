Ночной удар по столице: трое погибших, в том числе ребенок, 12 человек ранены
По данным Генштаба ВСУ, армия РФ осуществила очередной террористический удар, используя ракеты «Искандер». Их сбили, но падение обломков привело к жертвам и пострадавшим.
Об ударе средствами наземного базирования — из ОТРК сообщила Киевская городская военная администрация.
«Ракеты в Киев летели не с самолетов. Предварительно это были крылатые ракеты и баллистического типа», — отметили в КГВА.
В Генштабе ВСУ подтвердили — били «Искандерами» по объектам гражданской и критической инфраструктуры. 10 из 10 ракет уничтожила ПВО.
Однако обломки ракет наделали беды в Киеве. Больше всего пострадавших — в Деснянском районе, где удар пришелся по поликлинике и прилегающей многоэтажке.
«В Деснянском районе: трое погибших, из них один ребенок (2012 г.р.) и 10 человек травмированы, из них 1 ребенок. В Днепровском районе: 2 человека травмированы», — сообщили в КГВА по уточненным данным на 7 утра.
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Также есть разрушения — в многоэтажке Деснянского района выбиты окна и двери. Взрывной волной сорвало балкон. Обломки повредили поликлинику, два школы, участковый отдел полиции, выбиты окна в детсаду. В Днепровском районе взрывной волной выбило окна, повреждены автомобили (несколько — сгорели). В Дарницком районе поврежден трубопровод теплосетей, обломки упали на проезжую часть.
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- • Дата публикации материала: 1 июня 2023 в 07:47;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным Генштаба ВСУ, армия РФ осуществила очередной террористический удар, используя ракеты «Искандер». Их сбили, но падение обломков привело к жертвам и пострадавшим".